Ķekavas novadā meklē sporta izcilniekus
Ķekavas novada sporta centrs aicina pieteikt aizejošā gada sporta izcilniekus konkursam “Ķekavas novada sporta laureāts 2025”.
Konkursa “Ķekavas novada sporta laureāts 2025” – pasākumā godinās novada izcilākos sportistus, trenerus, komandas un atbalstītājus! Šis ir gada nozīmīgākais sporta notikums novadā, kura mērķis ir izcelt izcilību, iedvesmot jaunos talantus un pateikties ikvienam, kas veicina sporta kustības attīstību Ķekavas novadā.
Konkursā iespējams pieteikt pretendentus vairākās nominācijās – bērnu sportā, jaunatnes sportā, augstu sasniegumu sportā, tautas sportā, vecmeistaru sportā u.c. kategorijās. Nominācijām var pieteikt gan individuālos sportistus, gan komandas, kā arī trenerus un sporta atbalstītājus. Tiks vērtēti gan sportiskie sasniegumi, gan ieguldījums sporta attīstībā, tostarp mērķtiecīgs darbs ar jauniešiem, sabiedrības līdzdalības veicināšana, sporta pasākumu organizēšana un ilgtspējīgas sportošanas vides radīšana.
Pieteikšanās: no 10. decembra. līdz 1. janvārim, aizpildot anketu: sports.kekava.lv/laureats (vietnē atrodams arī konkursa nolikums). Pieteikumā aicinām norādīt kandidāta sasniegumus 2024./2025. gadā, pievienot īsu pamatojumu un, ja iespējams, atsauces uz sacensību rezultātiem vai mediju publikācijām, lai komisija varētu objektīvi izvērtēt pretendentus.
Pretendentus izvērtēs komisija sešu cilvēku sastāvā, laureātus nosakot līdz 21. janvārim, bet laureātu apbalvošanas ceremonija notiks 30. janvārī. Komisija ņems vērā gan rezultātu kvalitāti, gan sasniegumu nozīmīgumu novada un valsts mērogā. Pasākuma vieta un laiks tiks paziņots atsevišķi, savlaicīgi informējot pieteicējus un publicējot informāciju pašvaldības saziņas kanālos.
Sīkāka informācija par konkursu sports.kekava.lv. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Ķekavas novada Sporta pārvaldi, izmantojot norādītos kontaktus vietnē.