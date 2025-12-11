Ķekavas novadā iemirdzas Ziemassvētku eglītes
Pagājušās nedēļas nogalē Ķekavas novadā tika iedegtas Ziemassvētku egles un aizvadīti pirmie Ziemassvētku tirdziņi.
Aizvadītās nedēļas nogalē Ķekavas novadā iemirdzējās Ziemassvētku egles un notika pirmie svētku tirdziņi. Līdz ar egļu iedegšanu novadu piepildīja gaismas rotājumi, radot īpašu atmosfēru un vienojot kopīgā gaidīšanas priekā, ziņo Ķekavas novada dome.
Neraugoties uz ļoti nepatīkamiem laikapstākļiem, 6. decembrī Valdlaučos egles iedegšanā pulcējās vairāk nekā simts iedzīvotāju. Viņi iesaistījās interaktīvā rotaļu izrādē par Mazo raganiņu, meklējot pazudušās Ziemassvētku lampiņas. Bērni darbojās dažādās aktivitātēs, dejoja un gāja rotaļās.
Tajā pašā datumā – Otrajā adventē – iededza egli Katlakalna Tautas nama pagalmā, Baložos, Daugmalē un Baldonē. Katlakalnā Mazā raganiņa kopā ar Jenotu aicināja uz rotaļām, bet apmeklētāji sildījās ar tēju un piparkūkām, risināja āķīgus uzdevumus un pat mēģināja pieburt sniegu.
Baložu Kultūras nama skvērā svētdien notika pirmais Ķekavas novada Ziemassvētku tirdziņš: varēja iegādāties amatnieku darbus, mājražotāju gardumus un dāvanas, bet plkst. 16.00 iededza egli. Uzstājās vietējie bērni un jaunieši – dziedāja bērnu vokālais ansamblis “Baltā dūja”, dzeju runāja Baložu Tautas teātra bērni, kā arī uzstājās solisti – Marta Stepānova, Adrija Vēdzele, Marika Čakša, Šarlote Patmalniece, Marika Pedele un Anna Dārta Dobele. Valdīja svētku noskaņa – skanēja mūzika, mirdzēja lampiņas, un, kā uzsver Baložu kultūras nama vadītāja Ilze Reinholce, šim pasākumam jākļūst par Baložu pilsētas svētku tradīciju.
Spoži iemirdzējās arī Daugmales egle – bērnus izklaidēja rūķi animatori, aicinot iesaistīties rotaļās. Notikuma pievienotā vērtība – biedrības “Darām Daugmalei” rīkotais labdarības kārumu tirdziņš. Kopā saziedoti līdzekļi diviem mērķiem: ekskursiju fondam Daugmales bērniem, kuri ģimenes rocības dēļ nevar doties kopā ar klasi, un mazturīgo Daugmales senioru Ziemassvētku galda kārumu pakām.
Baldones skvērā egles iedegšanā galvenie viesi bija bērni. “Pārsteigumu karuseļa” programma “Ziemassvētku eglītes stāsts ar tēliem – Vāveri un Eglīti” aicināja rotaļās. Dalībnieki sēdēja izgaismotajā Ziemassvētku vecīša krēslā, cienājās ar konfektēm un kārtīgi izšūpojās. Lai gan dziedāja zināmākās sniega dziesmiņas, sniegpārslas neizdevās piesaukt. Toties bērni sasauca eglīti, un tā iemirdzējās svētku rotā.
Nākamie gaidīšanas laika notikumi – tirdziņi Baldonē (14. decembrī plkst. 10.00) un Ķekavā (21. decembrī plkst. 15.00), kā arī koncerti novada baznīcās.