Straume: pamatīgi palielinājusies KNAB slodze
Šogad būtiski palielinājusies Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) slodze, ceturtdien Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" atzina KNAB priekšnieks Jēkabs Straume.
Šogad KNAB sācis 48 kriminālprocesus, bet pērn - 25 kriminālprocesus. Šogad KNAB kriminālvajāšanai prokuratūrā nodevis 39 kriminālprocesus.
"Slodze ir pamatīga," norādīja KNAB priekšnieks un piebilda, ka izmeklēšanas virzība nav atkarīga ne tikai no biroja, bet arī ekspertīzēm un atbildēm uz tiesiskās palīdzības lūgumiem.
Standarts izmeklēšanas ilgums KNAB esot līdz gadam. Ja izmeklēšana notiekot ilgāk, Straume padotajiem prasot, kādi tam ir attaisnojumi.
Amatpersona arī vērsa uzmanību, ka KNAB arvien vairāk saņem informāciju no sabiedrības, kas nozīmējot, ka sabiedrība arvien vairāk uzticas birojam.
Jau ziņots, ka novembra sākumā īsi pirms apstiprināšanas amatā ģenerālprokurors Armīns Meisters Latvijas Televīzijas raidījumā "Šodienas jautājums" atzina, ka vēlas pārliecināties par KNAB kapacitāti.
Uz žurnālista norādi, ka no KNAB puses nāk mazāk "skaļu lietu" nekā ierasts, un vaicāts, kā vērtē KNAB atnesto materiālu kvalitāti, Meisters uzsvēra, ka noziedzība kļūst sarežģītāka, un noziedznieki vairs nestrādā tik primitīvi, lai koruptīvos noziegumus varētu atklāt elementāri un ātri sasniegt rezultātu. Meisteram esot jāsaprot, kāda ir KNAB kapacitāte, jātiekas ar biroja vadību, un jāizrunā, "kas ir par problēmu".
Pārvaicāts, vai redz problēmu, viņš uzsvēra, ka tādu redz, bet ir jāsaprot, vai tā ir KNAB problēma, proti, vai trūkst izmeklēšanas, operatīvās darbības kapacitātes, vai "kaut kur atpaliekam noziedzības izpausmēs, vai tas ir normatīvais regulējums".
Ģenerālprokurors norādīja, ka ir jāsaprot, kur var palīdzēt prokuratūra vai ko tā var darīt citādāk, pieļaujot, ka, iespējams, prokuratūrai jāuzņemas lielāka atbildība, tostarp ieņemot vadošo lomu izmeklēšanas stadijā, proti, jau no paša sākuma risinot jautājumu, kādi un cik pierādījumi ir vajadzīgi un vai vispār izmeklēšanai ir priekšmets.