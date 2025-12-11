Siguldas pašvaldība iedzīvotāju petīciju Vimbas atbalstam neatzīst par kolektīvo iesniegumu
Siguldas novada pašvaldība iedzīvotāju iesniegumu, kurā aicināts atcelt domes lēmumu par bijušā domes priekšsēdētāja Jāņa Vimbas (Siguldas novada partija) atbrīvošanu no amata, neatzīst par kolektīvo iesniegumu.
Ceturtdien pirms domes sēdes sākuma pašvaldības Juridiskās un iepirkumu pārvaldes vadītāja Tatjana Krūmiņa skaidroja, ka sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi ir pārbaudīti paraksti un prasībām - parakstītājam jābūt vismaz 18 gadus vecam un deklarētam Siguldas novadā vai tajā jāpieder īpašumam - atbilst 1381 persona.
Krūmiņa, atsaucoties uz Pašvaldību likuma normām, skaidroja, ka kolektīvais iesniegums neattiecas uz pašvaldības, bet gan domes kompetenci. Domes priekšsēdētāja ievēlēšana un atbrīvošana no amata ir domes ekskluzīvā kompetence, tas ir politisks lēmums, turklāt par domes priekšsēdētāja iecelšanu vai atbrīvošanu nevar rīkot publisko apspriešanu, viņa norādīja.
"Šis iesniegums nav uzskatāms par kolektīvo iesniegumu," skaidroja Krūmiņa, piebilstot, ka iedzīvotājiem atbildi uz iesniegumu pašvaldība sniegs atbilstoši Iesniegumu likumā noteiktajām normām.
Lai gan deputāti vēlējās par šo jautājumu izteikties, Krūmiņa informēja, ka nav juridiska pamata iekļaut šo iesniegumu domes sēdes darba kārtībā.
Kā vēstīts, par domes priekšsēdētāju bija plānots lemt domes sēdē 20. novembrī. Tolaik jautājumu atlika, jo domnieki vispirms vēlējās sagaidīt iesniegumu par iedzīvotāju iniciatīvu, kurā pausts atbalsts Vimbam, lūdzot atcelt domes lēmumu par viņa atbrīvošanu no amata. Iniciatīvai portālā "Manabalss.lv" bija nepilni 1500 iedzīvotāju parakstu. Lai iniciatīvu iesniegtu pašvaldībā, bija nepieciešami 300 paraksti.