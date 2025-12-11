Titurgā izbūvēs jaunu ielu apgaismojuma posmu
Turpinot uzlabot ielu apgaismojumu Ķekavas novadā un rūpējoties par gājēju drošību, redzamību tumšajā diennakts laikā un ikdienas pārvietošanās komfortu, Ezera ielā, Titurgā tiks izbūvēts jauns ielu apgaismojuma posms no Miglas ielas līdz Uzvaras prospektam.
Vairāk nekā 700 metru garā posmā tiks uzstādīti 22 LED tipa gaismekļi ar automātisko jaudas samazināšanas funkciju. Šī funkcija ir visiem LED tipa gaismekļiem, kas tiek uzstādīti Ķekavas novadā, tādā veidā veicinot ekonomisko ieguvumu, samazinot gaismas radīto piesārņojumu un ekoloģiskās pēdas nospiedumu, vēsta pašvaldība. Automātiskā jaudas samazināšana nozīmē, ka nakts stundās, kad satiksmes un gājēju intensitāte ir mazāka, gaismekļi strādā ar zemāku jaudu, saglabājot pietiekamu apgaismojumu drošībai un vienlaikus samazinot elektroenerģijas patēriņu. Šāda pieeja ļauj efektīvāk izmantot resursus, paildzina gaismekļu kalpošanas laiku un mazina ietekmi uz apkārtējo vidi, tostarp samazina gaismas noplūdi uz dzīvojamajām zonām un dabas teritorijām.
Projekta izmaksas, ieskaitot būvniecības dokumentācijas sagatavošanu, ir nedaudz vairāk par 55 000 eiro. Šajās izmaksās ietilpst arī materiālu piegāde, montāžas darbi un nepieciešamie elektroinstalācijas risinājumi, kas nodrošinās drošu un ilgtspējīgu ielu apgaismojuma darbību visā posmā.