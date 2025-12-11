Simtgades izstādes ietvaros LNMM rīko sarunu par Džemmas Skulmes mantojumu un ietekmi
Piektdien, 12. decembrī, plkst. 18.00 Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (Jaņa Rozentāla laukumā 1, Rīgā) izcilās latviešu gleznotājas Džemmas Skulmes simtgadei veltītajā izstādē tiek rīkots sarunu vakars “Džemma Skulme – starp varu un brīvību”, kurā kopā ar ekspertiem būs iespēja analizēt viņas devumu Latvijas mākslai un sabiedrībai.
Džemma Skulme (1925–2019) bija spilgta, pretrunīga un laikmetus savienojoša personība. Padomju gados viņa ieņēma redzamus amatus – bija Latvijas Mākslinieku savienības priekšsēdētāja un LPSR Augstākās Padomes deputāte, aktīvi līdzdarbojās nacionālās Atmodas kustībā, vienlaikus kļūstot par sabiedrības sirdsapziņas balsi. Kā šodien lasīt viņas biogrāfiju, kur politika, māksla un morālie kompromisi savijas vienā stāstā?
Katrs laikmets raksta vēsturi no jauna – šī diskusija rosinās paraudzīties uz Džemmu Skulmi daudzslāņaini: kā gleznotāju, līderi, laikmeta liecinieci un pretrunu iemiesojumu. Vakara gaitā pieaicinātie viesi – mākslas zinātniece, politiķe, rakstniece un diplomāte Sandra Kalniete, māksliniece, izstādes “Džemma” kuratore Sandra Krastiņa, žurnālists, režisors Gints Grūbe un žurnālists Eduards Liniņš – aplūkos Džemmas Skulmes personību, radošo mantojumu un neviennozīmīgo lomu padomju laika kultūras un politiskajā ainavā, izgaismojot gan viņas vadību Mākslinieku savienībā, gan ceļu līdz Atmodas simbolam. Sarunā plašāk tiks skatīta mākslas, ideoloģijas un kompromisu mijiedarbe, jautājums par mākslinieka iespējām pastāvēt sistēmā un vienlaikus to apstrīdēt, kā arī tiks vērtēts Džemmas Skulmes sniegums Latvijas kultūras telpas attīstībā. Mēs runāsim par to, kā tika konstruēti viņas pašas stāsti un kā tos interpretējam tagad, par to, kāpēc Džemma reizē var būt gan iedvesmas figūra, gan asu diskusiju objekts, un ko tas vēsta par mūsu pašu attiecībām ar vēsturi.
Diskusiju vadīs mākslas kuratore, kritiķe, Laikmetīgās mākslas centra direktore Solvita Krese, kura palīdzēs dalībniekiem rast līdzsvarotu un faktos balstītu priekšstatu par vienu no sarežģītākajām 20. gadsimta Latvijas radošajām personībām.
Pasākums norisināsies uz Džemmas Skulmes 100. gadadienai veltītas izstādes fona, kas vēl līdz 25. janvārim ir skatāma Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas 2. stāva labā spārna zālēs.