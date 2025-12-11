Ieslodzīto finanšu aprite nonāks VID redzeslokā - ziņos par apgrozījumu virs 15 000 eiro
Saeimas deputāti šodien otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā, kas paredz, ka Ieslodzījumu vietu pārvaldei (IeVP) būs jāsniedz Valsts ieņēmumu dienestam(VID) informācija, ja ieslodzīto kontos apgrozījums pārsniegs 15 000 eiro.
Priekšlikumus trešajam lasījumam var iesniegt līdz 16. decembrim.
Valsts kontrole revīzijā ieteica Tieslietu ministrijai un Ieslodzījuma vietu pārvaldei, sadarbojoties ar Finanšu ministriju un VID, veikt pasākumus, kas sekmētu ieslodzīto naudas līdzekļu apgrozības uzraudzību, lai nodrošinātu nodokļu nomaksu un informācijas sniegšanu VID par darījumiem ar šiem līdzekļiem.
Atbilstoši Latvijas Sodu izpildes kodeksam notiesātajiem ir atļauts ar brīvības atņemšanas iestādes administrācijas starpniecību saņemt naudas pārvedumus bez apjoma ierobežojuma un sūtīt naudas pārvedumus radiniekiem, bet ar brīvības atņemšanas iestādes administrācijas atļauju - arī citām personām.
Naudu, ko notiesātais saņem pārvedumā, viņam neizsniedz, bet ieskaita pārvaldes ieslodzījuma vietām Valsts kasē atvērtajā kontā vai brīvības atņemšanas iestādes kasē. Notiesātā naudu uzglabā kontā vai brīvības atņemšanas iestādes kasē un uzskaita notiesātā personiskās naudas uzskaites kartē. Naudas pārvedumus apcietinātais drīkst veikt tikai ar procesa virzītāja atļauju.
Tādējādi ir noteikta īpaša kārtība ieslodzīto naudas apritei, tās aprite ir pieļaujama un arī aktīvi notiek. Tā kā pārvalde nav ne kredītiestāde, ne maksājuma pakalpojuma sniedzējs, uz pārvaldi tieši neattiecas naudas līdzekļu kontroles prasības. Lai veicinātu nodokļu maksātāju labprātīgu nodokļu nomaksu, grozījumi paredz noteikt, ka tādas pat prasības kā visiem iedzīvotājiem attieksies arī uz ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem.
Minētā informācija VID tiks iesniegta "Excel" formātā. Tas skaidrojams ar to, ka resursu vadības sistēmā "Horizon", kurā ir informācija par ieslodzīto naudas līdzekļiem, nav atskaites, kas nodrošinātu datus pieprasītā apjomā, ko var sagatavot "XML" shēmas struktūrā. Līdz ar to informāciju no resursu vadības sistēmas "Horizon" pārvalde apstrādās manuāli "Excel" formātā, filtrējot datus.
Informācijā tiks norādītas tās pašas ziņas, kas noteiktas likuma "Par nodokļiem un nodevām" 22.3 panta 1.2 daļā, kuras VID sniedz kredītiestāde un maksājumu pakalpojumu sniedzējs par klientiem, kuru pieprasījuma noguldījuma kontu un maksājumu kontu iepriekšējā gada kopējā debeta vai kredīta apgrozījuma summa vienas kredītiestādes vai maksājumu pakalpojumu sniedzējam ir 15 000 eiro vai vairāk, vai maksājumu kontā iepriekšējā gadā ieskaitītās skaidrās naudas kopējā summa ir 7000 eiro vai vairāk.