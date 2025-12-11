No 2026. gada augstskolu padomes būs mazākas - Saeima atbalsta locekļu skaita samazināšanu
Saeima ceturtdien gala lasījumā pieņēma grozījumus Augstskolu likumā, kas paredz visu tipu valsts augstskolās samazināt padomju locekļu skaitu.
Patlaban zinātņu universitātes padomi veido 11 locekļi, no kuriem piecus izvirza senāts, vēl piecus izraugās ministrija, kuras pārraudzībā ir augstskola, bet vienu ar augstskolas darbību nesaistītu izcilu akadēmiskās vides pārstāvi izvirza Valsts prezidents.
Lietišķo zinātņu universitāšu padomi veido septiņi locekļi. Trīs no viņiem ir senāta izvirzīti, vēl trīs sabiedrības pārstāvjus izraugās ministrija, kuras pārraudzībā ir augstskola, bet vienu, ar augstskolas darbību nesaistītu izcilu nozares pārstāvi, izvirza Valsts prezidents.
Savukārt mākslu un kultūras universitāšu padomi veido pieci locekļi, no kuriem divus izvirza senāts, vienu - ar augstskolas darbību nesaistītu izcilu kultūras vai mākslas nozares pārstāvi - izvirza Valsts prezidents, bet divus sabiedrības pārstāvjus, iesaistot atlases procesā sabiedrību, izraugās ministrija, kuras pārraudzībā ir augstskola, un izvirza Ministru kabinets (MK).
Izmaiņas paredz locekļu skaitu zinātņu universitātes padomēs samazināt līdz septiņiem, bet lietišķo zinātņu universitātēs - līdz pieciem. Tāpat samazinās arī locekļu skaitu, kurus izvirza augstskolas senāts un valdība - līdz trim zinātņu universitātēs un līdz diviem lietišķo zinātņu universitātēs.
Savukārt mākslas un kultūras universitātēs padomju locekļu skaits tiks samazināts līdz trim, tostarp vienu pārstāvi izvirzot no senāta puses, vienu - no Valsts prezidenta, bet viens ir sabiedrības izvirzīts pārstāvis, kuru izvirza MK.
Augstskolas senāta izvirzītiem valsts augstskolas padomes locekļiem algas maksā no augstskolas budžeta. Attiecīgi augstskolām ar lielāku valsts augstskolas padomes locekļu skaitu ir lielāks finansiālais slogs, nepieciešamību pēc grozījumiem pamatojusi Izglītības un zinātnes ministrija ministrija.
Lai izvairītos no riska, ka padome nav lemtspējīga, ja kāds no locekļiem atsaukts vai attaisnotas prombūtnes dēļ ilgāk par trim mēnešiem, izvirzītājam būs jānosaka padomes locekļa vietas izpildītāju uz laiku, līdz attiecīgi amatā stājas jauns padomes loceklis vai padomes loceklis pēc attaisnotas prombūtnes atsāk amata pienākumu pildīšanu.
Grozījumi par zinātnes universitātes padomes, mākslu un kultūras universitātes padomes, lietišķo zinātņu universitātes padomes un lietišķo zinātņu augstskolas padomes locekļu skaita samazināšanu stāsies spēkā 2026. gada 1. jūlijā. Līdz tam izvirzītie padomes locekļi, tostarp Valsts prezidenta izvirzītie padomes locekļi, turpinās pildīt amata pienākumus līdz 2026. gada 30. jūnijam. Ja padomes loceklis zaudē amatu, izvirzītājs nosaka padomes locekļa vietas izpildītāju uz laiku līdz 2026. gada 30. jūnijam.