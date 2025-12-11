Iedzīvotāju iniciatīvas projektā nomainītas Piksāru baznīcas durvis.
Nomaļā Piksāru baznīca Naukšēnu pagastā būvēta no 1914. gada līdz 1936. gadam, kad pabeigta baznīcas torņa būve. Tajā ir ļoti laba akustika, šobrīd ēka tiek izmantota kā koncertzāle, ik reizi uzņemot 100 – 200 klausītājus. Par tradīciju kļuvuši ikgadēji koncerti Vasarsvētkos, pagasta svētkos, kā arī norisē “Baznīcu nakts”. Latvijas Universitātes jauktais koris “JUVENTUS” vairākkārt kā sezonas noslēguma koncerta vietu izvēlējies Piksāru baznīcu.
Piksāru baznīcai vairāk nekā pirms 20 gadiem izgatavotas un nomainītas ārdurvis, diemžēl laika apstākļu – saules un mitruma ietekmē tās savu laiku bija nokalpojušas. Šī gada rudenī baznīcai ar daļēju Valmieras novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projekta “Durvis no pagātnes uz nākotni” atbalstu, prasmīga SIA “Naukšēni” galdnieka Valtera Pētersona iesaisti, baznīcai izgatavotas un uzstādītas jaunas ārdurvis.