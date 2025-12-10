Mūžībā devusies arhitekte Dace Ķibilda
Mūžībā devusies arhitekte un bijusī Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Vidzemes reģionālās nodaļas inspektore Dace Ķibilda.
"Dace devusies mūžībā pēc ilga un godprātīgi veikta darba mūža. Savas profesionālās gaitas viņa saistīja ar kultūras mantojuma aizsardzību, kas bija arī viņas dzīves aicinājums," norāda Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (NKMP).
"Arhitektes izglītība un dziļā izpratne par vēsturiskās vides vērtībām ļāva ar īpašu precizitāti un rūpību pārraudzīt Vidzemes reģiona arhitektūras mantojumu. Dace mācēja ieraudzīt ēku un vietu stāstus, novērtēt to unikālo būtību un aizstāvēt tos gan profesionālajās diskusijās, gan ikdienas darbā ar īpašniekiem, pašvaldībām un sabiedrību."
"Kolēģiem un visiem, kas pazina Daci, viņa vienmēr paliks atmiņā kā ļoti iejūtīga, gudra un zinoša profesionāle, kurai piemita augsta atbildības izjūta. Viņa bija cilvēks, uz kuru varēja paļauties jebkurā situācijā. Darbā, arī pieņemot sarežģītus lēmumus, viņa prata saglabāt mieru, godprātību un spēju saredzēt plašāku ainu. Daces padoms bieži vien bija gan praktisks, gan dziļi pārdomāts, un viņai piemita spēja saskatīt risinājumus šķietami neiespējamos jautājumos."
"Viņas klātbūtne mūsu kolektīvā ienesa siltumu un cilvēcību. Dace bija izpalīdzīga, atsaucīga un vienmēr gatava dalīties zināšanās. Viņas smaidīgais, mierīgais un atbalstošais raksturs palīdzēja veidot darba vidi, kurā valdīja savstarpēja cieņa un sapratne. Kolēģi bieži vien uzklausīja Daces iedrošinājumu un novērtēja patieso, sirsnīgo cilvēcisko attieksmi."
"Daces profesionālais devums Vidzemes kultūras mantojuma saglabāšanā ir nozīmīgs un paliekošs. Viņas ieguldījums kultūras mantojuma aizsardzībā ir ne vien dokumentos un projektos, bet arī mūsu kopīgajā izpratnē par to, cik svarīgi ir saglabāt Latvijas kultūrtelpas daudzveidību un nepārtrauktību."
"Mēs atvadāmies no Daces Ķibildas ar dziļu cieņu un pateicību. Viņas piemiņa paliks mūsu domās, darbā un ikreiz, kad skatīsimies uz kādu no vietām, par kurām viņa tik nesavtīgi rūpējās."
NKMP un Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Daces ģimenei, lai viņai viegls ceļš mūžībā un mūžīga gaisma.