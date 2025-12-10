Noskaidrots "Gada Eiropas cilvēks Latvijā" pretendentu "Top 5"; sākas izšķirošais balsojums
Noskaidroti pieci pretendenti uz titulu "Gada Eiropas cilvēks Latvijā 2025", un iedzīvotāji aicināti piedalīties balsojumā, lai noteiktu uzvarētāju.
Cīņu par titulu turpina pieci līderi: vēsturnieks Gatis Krūmiņš, biedrības "Centrs MARTA" pārstāve Iluta Lāce, kora "Kamēr..." mākslinieciskais vadītājs Jurģis Cābulis, "Eurobasket 2025" direktors Kaspars Cipruss un Kuldīgas Demokrātijas festivāla pārstāve Maija Jankovska.
Balsojums par labāko piecinieku norisināsies līdz 16.decembrim, kad tiks paziņots finālistu trijnieks. Savukārt 2025.gada titula ieguvējs tiks paziņots 22.decembrī. Balsot iespējams vienu reizi pēc katra jaunā topa paziņošanas, savu izvēli pamatojot. BALSO TE!
Tituls "Gada Eiropas cilvēks Latvijā" tiek piešķirts personai, kura ar saviem darbiem konkrētajā gadā devusi būtisku ieguldījumu Eiropas kopējo vērtību stiprināšanā Latvijā un Latvijas vārda spodrināšanā Eiropā. Organizatori uzsver, ka balsojums ir veids, kā pateikt paldies cilvēkam, kurš visvairāk veicinājis Eiropas un Latvijas integrāciju.
TOP5 kandidāti (minēti alfabētiskā secībā pēc vārda pirmā burta) un izvirzītāju sniegtie pamatojumi:
Gatis Krūmiņš, vēsturnieks, Vidzemes Augstskolas vadošais pētnieks. “Pašiem latviešiem stāsta par mūsu vēsturi, tādējādi stiprinot mūsu pašapzināšanos. Stāstot vēsturi, sniedz ieguldījumu Latvijas tagadnē un nākotnē. Dod lielu ieguldījumu dažādu sabiedrības grupu izglītošanā, veicina izpratni par Latvijas vietu Eiropā un pasaulē. Spēj interesanti un kvalitatīvi pasniegt informāciju par dažādiem notikumiem, to kopsakarībām Latvijas vēsturē un iespējamajā attīstībā. Kas pagātni vētī, tas nākotni svētī. Nopietns un aizrautīgs vēstures pētnieks ar spilgtu vizionāra talantu. Spēj atspēkot vēsturiskos murgus, kurus paši latvieši līdz šim turpinājuši izplatīt informācijas trūkuma dēļ. Izprot ES vērtības un prot tās sasaistīt ar mūsdienu ritmiem. Vēstures Vēstnesis – saprotami un interesanti. Izcils humanitāro zinātņu akadēmiķis, kurš runā par Latviju Eiropas prizmā. Fenomenāls cilvēks! Gatis ir Eiropas patriots, vēsturiski pēta un analizē stratēģijas Latvijai un Eiropai. Reti kurš spēj tik skaidri redzēt vēsturi un nākotni caur ekonomikas prizmu, viņam sirds pareizā vietā. Gatis aktualizē Eiropas kontekstā mazāk zināmu, ļoti sarežģītu, taču tajā pat Eiropas kontekstā ļoti nozīmīgu vēstures konceptu – Baltijas teritorijas atņemšanu Eiropai, tās atgriešanos Eiropā, šīs atrautības sekām un sarežģīto mijiedarbību reintegrējoties, kā arī Baltijas pieredzes nozīmi laikā, kad Eiropa atkal saskaras ar ģeopolitiskiem sarežģījumiem.”
Iluta Lāce, biedrības “Centrs MARTA” valdes locekle un direktore. “Izcils darbs sieviešu tiesību aizstāvības jomā. Devusi būtisku ieguldījumu Eiropas kopējo vērtību stiprināšanā Latvijā – lai mēs ne tikai no malas izskatāmies piederīgi, bet, lai esam piederīgi Eiropai arī savos uzskatos, īpaši, par vardarbības izskaušanu. Stiprināt sieviešu tiesības un cīņa pret vardarbību – viena no Eiropas pamatvērtībām. Viņas nesavtīgais darbs noveda līdz tam, ka sabiedrība ir kļuvusi daudz skaļāka un proaktīvāka Eiropas interešu aizstāvībā. Paldies centram “Marta” un tā vadītājai, ka iekustināja saprāta balsi Latvijā! Izcila personība, pierādījusi sevi ar smagu un uzcītīgu darbu. Rada cerību par drošu vidi nākotnē, lai veidotu šeit savu ģimeni. Ilutas Lāces profesionālā un sabiedriskā darbība reprezentē būtiskākās Eiropas vērtības – cilvēka cieņu, dzimumu vienlīdzību, demokrātisku līdzdalību un tiesiskumu – nevis deklaratīvā, bet praktiskā un iedarbīgā formā. Drosmīgi stājās pretī politiskajām spēlītēm, lai aizstāvētu sabiedrības intereses par Latvijas neizstāšanos no Stambulas konvencijas. Iluta rūpējas, lai Latvijā ir sevi un dzīvi mīlošas, veselas sievietes! Bieži pārstāv Latviju Eiropas un starptautiskās organizācijās, sniedzot profesionālu ieguldījumu cilvēktiesību politikās. Ar savu profesionālo kompetenci, sabiedrisko aktivitāti un spēju iedvesmot kļuvusi par būtisku balstu cilvēkiem, kuri meklē aizstāvību, drošību un iespēju atgūt kontroli pār savu dzīvi. Iluta Lāce padara Latviju gaišāku, atbalstošāku, godīgāku un sakarīgāku.”
Jurģis Cābulis, kora “Kamēr…” mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents. “Dziedātprieka iemiesojums! Vērā ņemami spodrinājis Latvijas vārdu Eiropā. Kopā ar kori nesis Latvijas vārdu Eiropā – ļoti skaistā un cēlā nozīmē, paužot patiesi latviskās vērtības. Fantastisks jaunās paaudzes diriģents, dziļi inteliģents cilvēks. Kultūra un radošums var izglābt nākotni. Māksla pieder tautai! Apbrīnojami sasniegumi vadot kori “Kamēr…”, tādējādi popularizējot koru nozīmi kultūras telpā, kā arī gūstot augstus apbalvojumus Eiropas un pasaules līmeņa konkursos – pasaulē izskan Latvijas vārds. Pārliecina ar savu radošās personības kodu Latvijas kultūrā un ārpus tās. Vienīgā joma, kurā Latvija ir pārliecinošs līderis pasaulē, turklāt auditorija ir mērāma simtos tūkstošos. Kultūra ir Latvijas vizītkarte Eiropā un pasaulē, un nacionālās pašapziņas veidotāja mūsu valstī. Jurģa panākumi kaldināti ar darbu un entuziasmu. Harismātisks, prot iedvesmot un ved līdzi sev panākumu virsotnē daudzus jauniešus. Godīgs, cilvēcīgs un nododas darbam vairāk kā citi – viņš rāda labu piemēru darba tikumam. Diriģents, kura darbs pārliecinoši nodrošina Latvijas klātbūtni Eiropas kultūrtelpā.”
Kaspars Cipruss, Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs. “Kaspars Cipruss ir efektīvi izmantojis iespēju nest Latvijas vārdu Eiropā un pasaulē. Eurobasket bija wow! Tas veicināja Latvijas atpazīstamību. Milzīga darbs un līderība, vadot komandu. Tā bija unikāla pieredze Latvijai, Latvijas iedzīvotājiem, Eiropai un pasaulei. Sacensību organizācija un Fanu zona pie Arēnas “atstāja nospiedumu” Latvijas sporta un kultūras vēsturē! Kaspara Ciprusa uzraudzībā Latvijas basketbols ir ieguvis jaunu elpu, atgriežot fanu interesi un sportistu vēlmi pārstāvēt Latvijas izlasi. Galvenais organizators Latvijas vēsturē lielākajam rīkotajam sporta pasākumam. Eiropas čempionāts Latvijā bija uzvara ne tikai basketbolam, bet arī ekonomikai, jaunatnei, izglītībai un sportam. Kaspars ticēja, ka tas ir iespējams un drosmīgi gāja uz priekšu, lai realizētu šo ieceri un apjomīgo projektu. Neskatoties uz vairākiem “nē, tas nav iespējams!”, “Tev tas neizdosies”, “Latvijā nav šādas infrastruktūras”, “mums nav šādu finanšu”, Kaspars atrisināja visas problēmas un pārvērta par iespējām, kas izdevās! Visa Eiropa mūs novērtēja un atzina par labāko Eirobasket vēsturē! Basketbols ir Latvijas nacionālais komandu sporta veids! Latvijas karogs godam plīvo sporta spēlēs! Gods kalpot Latvijai!”
Maija Jankovska, Demokrātijas festivāla Kuldīgā organizatore, Biedrības “Kurzemes NVO centrs” un nodibinājuma “Demokrātijas fonds” valdes locekle. “Maija ļauj iepazīt Eiropas vērtības un rast to saikni ar mūsu vērtībām. Ienes jaunas vēsmas. Ārkārtīgi plašs skatījums un spēja to ieviest reģionā. Maija ir demokrātijas sirds Kuldīgā, aizrautīga un īsta. Maija māca sarunāties, sarunāties par svarīgo un arī klausīties citos. Viņa aizrauj ar savu darbu vecus un jaunus cilvēkus. Nest demokrātijas vērtības lokāli vajag vairāk spēku kā to darīt vidē, kur apkārt jau ir daudz sabiedroto. Lokāli bieži šāds demokrātijas latiņas turētājs ir nesaprasts un pat aprunāts. Apbrīnoju Maiju par spēju būt ar “demokrātisku mugurkaulu” – skatīties uz vissīkākām ikdienas lietām caur šo vērtību prizmu un nevienu neaizvainot, bet būt par paraugu un padomdevēju. Neticami, ka ārpus kopējās plūsmas, saglabā savu nostāju un redzējumu. Iespējams tāpēc, ka pati ir upe. Kad citi pagurst darīt, veidot, aktivizēt, iesaistīt – Maija turpina! Maija ir spējusi radīt telpu demokrātijai bez elitārisma. Kā galveno ieguvumu redzu demokrātijas pieejamības vairošanu katram sabiedrības loceklim. Mums, demokrātiem, bieži pietrūkst gatavība sniegt roku tiem, kuru esamība lūdz atbalstu, tomēr Kuldīgai sanāk. Maijas darbs sekmē dialogu starp kopienām, organizācijām un pašvaldībām, radot platformas sadarbībai un kopienu izaugsmei.”