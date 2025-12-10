Vairāk nekā 20 pašvaldību vadošajām amatpersonām pārbaude pielaidei darbam ar valsts noslēpumu vēl turpinās
Amata pienākumu pildīšanai nepieciešamo pielaidi darbam ar valsts noslēpumu līdz šim ir saņēmusi lielākā daļa vadošo pašvaldību amatpersonu, tomēr par vēl vairāk nekā 20 amatpersonām turpinās pārbaudes, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" atklāja viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV).
Vairāk nekā 20 amatpersonām Valsts drošības dienests pagarinājis jautājumā izskatīšanas termiņu. Taču tuvākā mēneša laikā būs zināms galīgais rezultāts, norādīja politiķis, piebilstot, ka patlaban zināms tikai viens gadījums, kad pielaide nav izsniegta.
Kā ziņots, 2024. gada 1. jūnijā stājās spēkā prasība pašvaldības izpilddirektoriem un izpilddirektora vietniekiem iegūt speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam. Ja tā netiek saņemta, tad amatpersona jāatbrīvo no amata.
Vienlaikus Saeima pieņēma grozījumus Pašvaldību likumā, kas pēc jūnijā notikušajām vietvaru vēlēšanām nosaka pienākumu pielaides valsts noslēpumam pieteikt arī pašvaldību vadītājiem un to vietniekiem.
Taču atšķirībā no izpilddirektoriem pašvaldību vadītāji automātiski nezaudēs amatu, pat ja pielaide viņiem netiks piešķirta. Grozījumu izskatīšanas diskusijās tika norādīts - ja pašvaldību vadītājs nesaņemtu pielaidi, to varētu vērtēt un nepieciešamības gadījumā par kādu rīcību lemt gan pašvaldības dome, gan Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija un ministrs.
Pieņemtie grozījumi Pašvaldību likumā nosaka, ka ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc domes priekšsēdētāja vai domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanas amatā pašvaldībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jānosūta pieprasījums kompetentajai valsts drošības iestādei par speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam piešķiršanu.