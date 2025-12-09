KNAB pārņem stafeti: trauksmes cēlēju ziņojumi turpmāk nonāks tieši pie izmeklētājiem
Ir būtiski, lai katrs sabiedrības loceklis saprastu, cik trauksmes celšana patiesībā ir nozīmīgs solis ikvienam, šodien Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) sadarbībā ar Valsts kanceleju rīkotajā pasākumā par trauksmes celšanu pauda KNAB priekšnieks Jēkabs Straume.
Viņš uzsvēra, ka trauksmes celšana neattiecas tikai uz valsts pārvaldi, korupcijas vai interešu konflikta jautājumiem. "Tas attiecas uz jebkuru sabiedrības locekli jebkurā sabiedrības daļā," sacīja Straume, aicinot būt par trauksmes cēlējiem, ja tāda situācija rodas.
Straume atzina, ka cīņā pret korupciju trauksmes celšana ir viens no stūrakmeņiem. Tā palīdz arī KNAB darbā.
Viņš apliecināja, ka KNAB nākamgad ir gatavs kļūt par trauksmes cēlēju kontrolpunktu. Straume uzsvēra, ka ar kontrolpunkta pārcelšanu no Valsts kancelejas uz KNAB tiek sūtīts skaidrs signāls negodprātīgām personām, ka pārkāpumi netiks tolerēti un atstāti bez ievērības. "Šis solis apliecina mūsu apņemšanos turpināt veidot vidi, kurā godīgums un atbildība ir standarts, nevis izņēmums," sacīja Straume.
Pirms vairāk nekā sešiem gadiem Latvijā tika ieviesti un reglamentēti trauksmes celšanas mehānismi, kas būtiski uzlaboja sabiedrības iespējas drošā veidā ziņot par nelikumībām, pārkāpumiem vai citu rīcību darba vidē, kas var kaitēt sabiedrības interesēm.
Trauksmes celšanas mehānismam ir vairāki būtiski ieguvumi, tostarp tas ļauj novērst potenciālu apdraudējumu sabiedrībai, sniedz darbiniekiem aizsardzību pret iespējamām nelabvēlīgām sekām, kā arī veicina atklātību un godīgumu organizācijās.
Kopš 2019. gada 1. maija par trauksmes celšanas jautājumu koordinēšanu Latvijā atbild Valsts kanceleja, taču paredzēts, ka nākamgad KNAB kļūs par trauksmes cēlēju kontaktpunktu. Šī pāreja sniegšot vairākas būtiskas priekšrocības, piemēram, trauksmes cēlēju ziņojumi turpmāk tiks izskatīti institūcijā ar neatkarīgu institucionālo statusu un plašākām pilnvarām pretlikumību atklāšanā.