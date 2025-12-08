Rinkēvičs uzņem jauno ģenerālprokuroru Meisteru un skaidro, kādai ir jābūt sodu funkcijai
Prokuratūrai ir jānodrošina tāda sodu politika, kurā ikvienā krimināllietā piemērotais sods aizsargā sabiedrību, attur no atkārtotiem noziegumiem un atjauno taisnīgumu, uzsvēra Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš pirmdien Rīgas pilī tikās ar ģenerālprokuroru Armīnu Meisteru.
Kā aģentūru LETA informēja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris, Rinkēvičs apsveica Meisteru ar iecelšanu ģenerālprokurora amatā, uzsverot prokuratūras lomu likumības un tiesiskuma stiprināšanā. Valsts prezidents akcentēja, ka, reaģējot uz likumu pārkāpumiem un panākot likumu ievērošanu, prokuratūra aizstāv sabiedrības intereses un sargā demokrātiskas valsts vērtības.
"Prokuratūrai ir nozīmīga loma arī Latvijas sodu politikas veidošanā, lai panāktu, ka ikvienā krimināllietā, tostarp ar valsts drošību saistītās lietās, piemērotais sods gan aizsargā sabiedrību, gan attur no līdzīgiem noziedzīgiem nodarījumiem, gan atjauno taisnīgumu," pauda Rinkēvičs.
Valsts prezidents un ģenerālprokurors pārrunāja prokuratūras darba aktualitātes un ģenerālprokurora prioritātes 2026. gadam.
Jau rakstīts, ka Saeima 20. novembrī ģenerālprokurora amatā iecēla Rīgas tiesas apgabala prokuratūras virsprokuroru Meisteru. Par viņa iecelšanu amatā nobalsoja 88 Saeimas deputāti, nevienam deputātam nebalsojot "pret". Iepriekš atbalstu Meisteram bija pauduši vairums Saeimā pārstāvēto politisko spēku frakciju un Saeimas Juridiskā komisija.
Likums paredz, ka ģenerālprokuroru pēc Tieslietu padomes priekšlikuma amatā uz pieciem gadiem ieceļ Saeima. Viena un tā pati persona var būt par ģenerālprokuroru ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.
Meisters no 2018. gada maija bija Rīgas tiesas apgabala prokuratūras virsprokurors. 2023. gadā viņš iecelts šajā amatā uz otru termiņu. No 2000. gada viņš strādājis dažādās prokuratūras struktūrvienībās, tostarp bijis Rīgas pilsētas Centra rajona prokuratūras virsprokurors un Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras virsprokurors.
Jau vēstīts, ka atkārtotajā konkursā uz ģenerālprokurora amatu pieteicās Meisters, līdzšinējais ģenerālprokurors Juris Stukāns, Satversmes tiesas tiesnesis, bijušais prokurors Juris Juriss un bijušais Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurors Jānis Ilsteris.
Stukānam 11. jūlijā noslēdzās pilnvaru termiņš, bet pirmajā konkursā šī gada pavasarī jaunu ģenerālprokuroru izraudzīties neizdevās, jo neviens no trim kandidātiem neguva Tieslietu padomes atbalstu un netika virzīts apstiprināšanai Saeimā.
Toreiz konkursā bija pieteicies Stukāns, Ģenerālprokuratūras Darbības kontroles un starptautiskās sadarbības departamenta Prokuratūras funkciju īstenošanas koordinācijas nodaļas prokurors Uvis Kozlovskis un Ģenerālprokuratūras Darbības kontroles un starptautiskās sadarbības departamenta virsprokurors Aivars Ostapko.
Kādreizējo Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāju Stukānu Saeima vienbalsīgi apstiprināja ģenerālprokurora amatā 2020. gada 18. jūnijā.