Ludzā un Rēzeknē sekmīgi aizvadītas civilās aizsardzības mācības "Pilskalns"
Lai stiprinātu atbildīgo dienestu sadarbību un pārbaudītu rīcības plānus krīzes situācijās, no 3. līdz 4. decembrim Ludzas un Rēzeknes sadarbības teritorijā risinājās Civilās aizsardzības komisiju mācības "Pilskalns".
Mācību galvenais mērķis bija pilnveidot izpratni par atbildības sadalījumu un praktisko rīcību militāra apdraudējuma gadījumā, īpašu uzsvaru liekot uz civilmilitāro sadarbību. Procesā tika trenēta Zemessardzes 32.kājnieku bataljona mijiedarbība ar tā atbildības teritorijā esošajām civilās aizsardzības komisijām, lai nodrošinātu saskaņotu un vienotu rīcību.
Mācības sākās 3. decembrī Rēzeknes novada pašvaldībā ar teorētisko daļu. Balstoties uz saņemto informāciju, katra – gan Ludzas, gan Rēzeknes – civilās aizsardzības komisija izstrādāja konkrētus rīcības plānus un soli pa solim izrunāja nepieciešamās darbības iedzīvotāju evakuācijai.
4. decembrī, mācību otrajā dienā, Ludzas novadā norisinājās mācību praktiskā daļa, kas tika organizēta Sociālās aprūpes centrā (SAC) "Ludza". Šajā posmā Ludzas sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisija ciešā sadarbībā ar centra personālu praktiski izspēlēja iestādes klientu evakuācijas scenāriju.
Lai nodrošinātu netraucētu mācību gaitu un neradītu lieku satraukumu sabiedrībā, informācija par plānotajām darbībām Ludzā tika nodota mērķtiecīgi. Par mācību norisi savlaicīgi un personīgi tika informēti aprūpes centra klienti un darbinieki. Tā kā praktiskās darbības skāra tikai konkrēto iestādi un iesaistītās puses bija informētas, plašāka ziņu publicēšana publiskajā telpā šoreiz netika veikta.
Apmācības rīko Zemessardzes 32.kājnieku bataljons. Mācībās "Pilskalns" piedalījās civilās aizsardzības komisiju locekļi, pārstāvji no Iekšlietu, Kultūras, Labklājības, Aizsardzības, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijām, kā arī Zemessardzes 32.kājnieku bataljons, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts policijas.
Lai noslīpētu dienestu savstarpējo sadarbību, šāda veida mācības tiek rīkotas regulāri.