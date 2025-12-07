Atrasts otrs piektdien Ludzas ezerā noslīkušais
Sestdien glābēji atraduši otru piektdien Ludzas ezerā noslīkušu cilvēku, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Sestdien no rīta VUGD atsāka pazudušā cilvēka, kas bija izkritis no laivas ezerā Ludzas novadā, meklēšanu. Glābēji pārmeklēja ūdenstilpi un atrada bojāgājušu cilvēku, kuru nodeva Valsts policijas darbiniekiem. Plkst. 14.27 darbs notikuma vietā noslēdzās.
Jau ziņots, ka piektdien Ludzas novadā ezerā apgāzusies laiva ar vairākiem cilvēkiem, no kuriem viens cilvēks gājis bojā, bet vēl vienas personas meklēšanu bija plānots turpināt sestdien.
Piektdien plkst. 16.16 tika saņemts izsaukums Ludzas novadā, kur, kā liecināja saņemtā informācija, ezerā apgāzusies laiva ar pieciem cilvēkiem. Pirms VUGD ierašanās cilvēkus sāka glābt aculiecinieks.
Glābēji notikuma vietā, izmantojot laivu, kopumā krastā nogādāja piecus cilvēkus, no kuriem vienam Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi konstatēja nāvi.
Vēl viens cilvēks netika atrasts.