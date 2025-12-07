Bezvēsts pazudusi 2008. gadā dzimusī Ilze Sargūna
Bezvēsts pazudusi 2008. gadā dzimusī Ilze Sargūna

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Rietumzemgales iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2008. gadā dzimušo Ilzi Sargūnu.

Meitene 6. decembrī ap pulksten 14.00 izgāja no savas dzīvesvietas Dobeles novada Auru pagasta Gardenē, Priežu ielā, un līdz šim brīdim nav zināma ziņas atrašanās vieta.
 
Pazīmes: augums 160 cm, kalsnas miesas būves, blondi mati sasieti astē. Bija ģērbusies dzeltenā virsjakā, tumši violetās biksēs un bēšos ziemas apavos ar papēdi.
 
Valsts policija aicina aplūkot Ilzes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.

