FOTO: Valsts policija pārsteidz ar sirsnību un humora izjūtu - tur svētku gaisotni uzbur Elfiņš
Svētku mēnesī Valsts policija uzņēmusi īpašu viesi – Elfiņu, kurš jau nedēļu rosās, palīdzot un reizēm arī sadarot mazus blēņas.
Elfiņš ir daļa no jau sen iemīļotas Ziemassvētku tradīcijas, kurā viņš tiek izmantots, lai bērniem atgādinātu par labiem darbiem un uzvedību. Viens no galvenajiem Elfiņa uzdevumiem ir veidot svētku noskaņu, piedaloties dažādās aktivitātēs un pārsteigumos. Parasti Elfiņš izceļas ar draudzīgām "blēņām".
“Mūsu svētku viesis Elfiņš jau nedēļu rosās Valsts policijā un ir paspējis gan palīdzēt, gan arī mazliet palaidnīgos nedarbus sadarīt. Te neliels ieskats, kā pagājusi šī nedēļa - paveikti gan darbi, gan arī nedarbi,” vēsta Valsts policija.
Kā novērots bildēs, Valsts policijas Elfiņš veic savus svarīgos uzdevumus, bet neiztiek arī bez nelielām ķecerībām. Sociālo tīklu lietotāji neslēpj sajūsmu par redzēto. Kāds pat piemin, ka arī Saeimā šāds Elfiņš iederētos.
Valsts policijas Elfiņš iepriecina ar svētku blēņām
