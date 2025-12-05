Sabiedrība
Šodien 17:29
RSU īpašums Vecrīgā nosolīts par gandrīz 2,6 miljoniem eiro
Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) rīkotajā elektroniskajā izsolē nekustamais īpašums Palasta ielā 3, Vecrīgā, kurā atrodas augstskolas studējošo pašpārvaldes studentu māja, nosolīts par 2 575 500 eiro, liecina informācija elektronisko izsoļu vietnē "izsoles.ta.gov.lv".
Īpašumu veido 1037 kvadrātmetru liels zemesgabals un četrstāvu arodvidusskolas ēka ar kopējo platību 3695,5 kvadrātmetri, kā arī 65,7 kvadrātmetrus liels pagrabs zem pagalma.
Ēka celta 1887. gadā pēc arhitekta Heinriha Kārļa Emkes projekta, taču tā nav reģistrēta kā arhitektūras vai kultūras piemineklis.
Īpašuma sākumcena bija noteikta 2,55 miljoni eiro, bet izsoles solis bija 25 500 eiro.
Iepriekšējā šī īpašuma elektroniskā izsole tika pārtraukta.