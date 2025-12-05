Lemj par Tumes un Cēres skolu turpmāko darbību
Tukuma novada dome lemj par Tumes pamatskolas un Cēres sākumskolas turpmāko attīstību, piesaistot valsts un ES finansējumu tikai tām skolām, kas atbilst noteiktajiem skolēnu skaita kritērijiem. Tumes skolai uzdots sasniegt prasītos rādītājus, bet Cēres skola nesasniedzot tos tiks reorganizēta par pirmsskolu, nodrošinot bērniem piekļuvi kvalitatīvai izglītībai.
Turpinot mērķtiecīgu darbu pie sakārtota un modernizēta izglītības iestāžu tīkla, kas nodrošina kvalitatīvu mācību procesu un atbilstību valsts noteiktajām prasībām, 4. decembrī Tukuma novada domes ārkārtas sēdē tika skatīti jautājumi par Tumes pamatskolas un Cēres sākumskolas turpmāko attīstību.
Izmaiņas nepieciešamas, lai bērni saņemtu kvalitatīvu izglītību un pašvaldība varētu piesaistīt finansējumu skolu modernizācijai.
Atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajam pedagogu darba samaksas finansēšanas modelim “Programma skolā”, valsts budžeta finansējums pedagogu atalgojumam pilnā apmērā no 2026. gada 1. septembra tiks piešķirts tikai tām izglītības iestādēm, kas atbilst noteiktiem kritērijiem, no kuriem būtiskākais – skolēnu skaits katrā klašu grupā. Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu skolēniem pilnvērtīgu mācību procesu, kvalitatīvas stundas un visas nepieciešamās atbalsta funkcijas.
Lai saglabātu valsts finansējumu un turpinātu darbu pašreizējā statusā, Tumes skolai jāsasniedz 30 izglītojamie 1.–3. klašu grupā un 4.–6. klašu grupā, pieļaujot 1.–3. klašu grupā un 4.–6. klašu grupā procentuālu nobīdi par 25 % (t.i., 23 izglītojamie), bet 7.–9. klašu grupā jābūt 45 izglītojamajiem, pieļaujot procentuālo nobīdi 7.–9. klašu grupā par 10 % (t.i., 41 izglītojamais).
Ņemot vērā minēto, Tukuma novada domes sēdē tika lemts uzdot Tumes pamatskolai, sadarbojoties ar vietējiem iedzīvotājiem un Tukuma novada Izglītības pārvaldi, uzsākt izglītojamo skaita monitoringu līdz 2027. gada 31. maijam, nodrošinot izglītojamo skaita atbilstību valstī noteiktajiem izglītojamo skaita kvantitatīvajiem rādītajiem 7.–9. klašu grupā.
Izvērtējot Tumes pagastā deklarēto skolas vecuma bērnu un topošo skolēnu skaitu, ir iespēja sasniegt noteiktos kritērijus. Tukuma novada pašvaldība ir apņēmības pilna strādāt pie skolas attīstības ciešā sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību iespējami tuvu dzīvesvietai. Tumes pamatskolai arī šobrīd ir nozīmīga loma Tukuma pilsētas un tuvējo pagastu izglītības pieejamības un optimāla tīkla nodrošināšanā.
Savukārt Cēres sākumskolai uzdots līdz 2026. gada 31. maijam informēt pašvaldību par izglītojamo skaita atbilstību valstī noteiktajiem izglītojamo skaita kvantitatīvajiem rādītājiem: 1.–3. klašu un 4.–6. klašu grupā jābūt 30 izglītojamajiem, pieļaujot 1.–3. klašu grupā un 4.–6. klašu grupā procentuālu nobīdi par 25 % (t.i., 23 izglītojamie). Tos nesasniedzot, Cēres sākumskola līdz 2026. gada 1. jūlijam tiks reorganizēta par pirmsskolas izglītības iestādi “Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestāde “Cēre””, nodrošinot pagastā pirmsskolas izglītības pieejamību iespējami tuvu bērna dzīvesvietai.
Ņemot vērā šī brīža Cēres pagasta demogrāfiskos rādītājus, jau nākamā gada sākumā tiks uzsāktas sarunas ar vietējām kopienām un bērnu vecākiem, lai izstrādātu optimālāko transporta kustības maršrutu un grafiku, kas atvieglotu skolēnu iekļaušanos Kandavas pilsētas skolās. Vienlaikus tiks vērtētas iespējas skolas ēku saglabāt kā kopienas, kultūras un sporta aktivitāšu centru, stiprinot Cēres vietējo identitāti.
Jāpiebilst, ka šā gada 31. oktobrī spēkā stājušies arī grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 72 “Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā” 4.2.1.5. pasākuma “Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē” otrās projekta iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”. Lai pretendētu uz šo finansējumu mūsdienīgas, drošas un kvalitatīvas skolu infrastruktūras izveidei, visām skolām novadā ir jāatbilst Ministru kabineta noteikumos noteiktajiem kritērijiem. Tāpēc pašvaldībai ir jāpieņem lēmumi, kas ilgtermiņā nodrošinās bērniem piekļuvi kvalitatīvai izglītībai.
Mērķis – kvalitatīva un ilgtspējīga izglītība visiem bērniem
Pašvaldība uzsver, ka šie lēmumi nav viegli, taču tie ir nepieciešami, lai:
- bērni visā novadā saņemtu kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību,
- pedagogiem tiktu nodrošināti stabili darba apstākļi un taisnīgs atalgojums,
- skolas varētu pretendēt uz būtisku ES finansējumu mūsdienīgas mācību vides izveidei,
- novads kopumā attīstītos ar sakārtotu, efektīvu un nākotnei piemērotu skolu tīklu.