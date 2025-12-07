Tirdzniecībā nonākusi grāmata par Babītes vēsturi astoņos gadsimtos
Iznākusi grāmata “Babītes ceļojums astoņu gadsimtu garumā. Babītes vārdam – 800”, kas apkopo Babītes un Salas pagasta vēsturi.
Babītes un Salas pagasta vēsturei veltītā grāmata “Babītes ceļojums astoņu gadsimtu garumā. Babītes vārdam – 800” ir pieejama iegādei Babītes Kultūrizglītības centrā un fil. “Vietvalži”, kā arī lasīšanai Mārupes novada bibliotēkā. Izdevums aptver laika posmu no senākajām rakstītajām liecībām līdz mūsdienām, iezīmējot nozīmīgākos notikumus, personības un kultūrvēsturiskās liecības, un ir sagatavots kā plašs ilustrēts ceļvedis vietējās identitātes izziņai. Grāmatas atvēršanas svētki notika 4. decembrī “Vietvalžos”, klātesot autoriem un vietējās kopienas pārstāvjiem; pasākuma laikā tika sniegts ieskats tapšanas procesā un sadaļu saturā.
Grāmatu izdevusi Mārupes novada pašvaldība un tās cena ir 32,47 eiro un to iespējams iegādāties Babītes Kultūrizglītības centrs un Babītes KIC filiāle “Vietvalži” – pie administratora (apmaksa uz vietas; iespējama iepriekšēja rezervācija pa tālruni). Lasītājiem grāmata pieejama arī Mārupes novada bibliotēkā un filiālēs, kur tā atrodama vispārīgajā krājumā un novadpētniecības plauktā; iespējama izsniegšana uz mājām atbilstoši bibliotēkas noteikumiem.