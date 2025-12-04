Siguldā izveidots pirmais pieejamais pārgājienu maršruts cilvēkiem ar invaliditāti
Biedrība “Cerību spārni” īstenoja iniciatīvu “Pārgājieni ikvienam”, tās laikā radot pirmo maršrutu un audiogidu Siguldā cilvēkiem ar invaliditāti — “Pieejamāka Sigulda cilvēkiem ar redzes un funkcionāliem traucējumiem”.
Jaunizveidotā maršruta audiogids pieejams bez maksas vietnē izi.travel. Projekts radījis iespēju ikvienam iepazīt Siguldu un tās tūrisma objektus, tostarp tiem, kuri ikdienā sastopas ar dažādiem ierobežojumiem invaliditātes dēļ.
Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, maršruts veidots sadarbībā ar Siguldas novada Tūrisma informācijas centru un ietver 19 populārus objektus visā pilsētā – Siguldas stacijas laukumu un Laimas pulksteni, Maija parku, kultūras centru “Siguldas devons”, pieminekli Krišjānim Baronam, Siguldas pils kvartālu, Spieķu parku, Siguldas gaisa trošu ceļu jeb vagoniņu un citus. Maršrutā iekļauti objekti, kas pielāgoti cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, bet ceļi galvenokārt ved pa gājēju ietvēm un neietver stāvus vai grūti pieejamus posmus.
Maršruta pieejamību dzīvē pārbaudīja cilvēki ar redzes traucējumiem no Rīgas vājredzīgo un neredzīgo biedrības “Redzi mani”, kā arī cilvēki ar invaliditāti no biedrības “Cerību spārni” un apvienības “Apeirons” — tostarp ratiņkrēslu lietotāji un citi brīvprātīgie. Testētāji augstu novērtēja Siguldā ieviestos uzlabojumus, kas ļauj cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem izaicinājumiem brīvāk pārvietoties un pilnvērtīgi baudīt pastaigas pilsētā.
Maršruta kopgarums ir apmēram 6,5 kilometri, un tas izveidots apļveida formā — sākas un noslēdzas Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā. Tas nodrošina ērtu piekļuvi arī tiem, kuri ierodas ar vilcienu vai autobusu. Visas trases iziešanai un objektu apskatei nepieciešamas aptuveni 2,5–3 stundas.
Audiogids veidots vieglajā valodā, lai informācija būtu saprotama cilvēkiem ar dažādu veidu invaliditāti. Tajā ne tikai sniegti stāsti par apskates objektiem, bet arī aprakstīta to pieejamība, seguma veids un vizuālais izskats — tā palīdzot orientēties arī cilvēkiem ar pilnīgu redzes zudumu.
Projekta laikā radīta arī Siguldas pils kvartāla taktilā karte, kas izvietota pie kvartāla vārtiem un palīdz cilvēkiem ar redzes traucējumiem vieglāk izprast teritorijas izvietojumu un pārvietoties pa to.
Gan maršruts, gan audiogids, gan taktilā karte ir būtisks solis pretī tam, lai Sigulda kļūtu vēl iekļaujošāka un draudzīgāka visiem pilsētas iedzīvotājiem un viesiem — neatkarīgi no viņu spējām vai pārvietošanās iespējām.
Aktivitātes īstenojusi biedrība “Cerību spārni” sadarbībā ar biedrību “Redzi mani”, Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursa projekta “Pārgājieni ikvienam” ietvaros, pateicoties Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējumam.