“Kļuvis par skandālu un pārmērīgu izmaksu avotu” - lems par SIA “Rīgas karte” darbības izbeigšanu
Ceturtdien, 4. decembrī, Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja lems par atļaujas došanu uzņēmumam “Rīgas satiksme” iegādāties SIA “Rīgas karte” līdzīpašniekam piederošos 49 % kapitāla daļu par simbolisku summu - vienu eiro, kā arī uzdot “Rīgas satiksmei” izbeigt līdzdalību uzņēmumā, veicot tā likvidāciju. Savukārt piektdien, 5. decembrī minētā jautājuma sakarā tiks sasaukta domes ārkārtas sēde, informē Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Rīgas domes lēmumprojekts sagatavots, jo “Rīgas satiksme” saņēmusi pirmpirkuma tiesību izmantošanas piedāvājumu iegādāties SIA “Rīgas karte” ārvalstu līdzīpašniekam piederošos 49 % kapitāla daļu par vienu eiro.
“Uzņēmums “Rīgas karte” gadu gaitā kļuvis par skandālu un pārmērīgu izmaksu avotu, tāpēc šis ir piemērots brīdis saikni ar to pārtraukt pavisam, skaidro Rīgai tas neprasīs papildu līdzekļus, uzņēmuma kontos esošie līdzekļi atgriezīsies pilsētai, un pilna kontrole ļaus korekti veikt uzņēmuma likvidāciju,” norāda domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs.
Lai gan SIA “Rīgas karte” šobrīd neveic aktīvu saimniecisko darbību, tiesvedību laikā ar Valsts ieņēmumu dienestu kapitāldaļu īpašniekiem joprojām ir pienākums līdzdarboties uzņēmuma pārvaldībā. Tādējādi kapitāldaļu iegūšana būtu loģisks un pamatots solis, lai tiesiski korekti noslēgtu uzņēmuma pastāvēšanu, norāda uzņēmuma “Rīgas satiksme” vadība.
“”Rīgas kartes” kapitāldaļu iegādes galvenais mērķis ir nodrošināt pilnīgu kontroli pār uzņēmumu, kas ļaus ātrāk un efektīvāk īstenot tā likvidācijas procesu, neveicot saskaņojumus ar otru kapitāldaļu turētāju,” uzsver “Rīgas satiksme” valdes priekšsēdētāja Džineta Innusa.
Uzņēmums “Rīgas karte” dibināts 2007. gadā kā kopuzņēmums starp “Rīgas satiksmi” (51%) un Francijas tehnoloģiju kompāniju “Conduent Business Solutions” (49%). Tā galvenais uzdevums bija izveidot un uzturēt elektronisko norēķinu sistēmu Rīgas sabiedriskajā transportā, nodrošinot e-talonu ieviešanu un apkalpošanu, kā arī biļešu izplatīšanas tīklu.
Jau pirms vairākiem gadiem “Rīgas satiksme” ir pilnībā pārņēmusi un pati nodrošina elektronisko norēķinu sistēmu (e-talonu), kā arī pārņemta autostāvvietu kontroles sistēma, kas uzņēmumam ļauj ietaupīt vairākus desmitus miljonu eiro gadā.