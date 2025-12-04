Rīgā visvairāk nodarbināto ir centrā un Teikā
Rīgā 2023. gadā visvairāk nodarbināto bija Centra apkaimē un Teikā, liecina šonedēļ domes Mājokļu un vides komitejā izskatītais "Pārskats par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam un Rīgas attīstības programmas 2022.-2027. gadam ieviešanu".
Dati par nodarbinātību ir pieejami ar divu gadu nobīdi, attiecīgi 2023. gadā Rīgā bija nodarbināti 415 077 iedzīvotāju.
Analizējot nodarbināto skaitu Rīgas apkaimēs, redzams, ka vislielākā koncentrācija ir Centra apkaimē, ko būtiski ietekmē galvaspilsētas statuss - lielākā daļa valsts un pašvaldības iestāžu atrodas tieši centrā, pausts pārskatā. Turklāt nodarbināto skaitam Centra apkaimē ir pieaugoša tendence - laikā no 2021. gada līdz 2023. gadam nodarbināto skaits pieaudzis par 10,5% - no 60 803 līdz 67 169.
Teikā 2023. gadā bija nodarbināti 26 013 cilvēki, bet Latgales apkaimē - 21 400.
Ir apkaimes, kur nodarbināto skaits pirms diviem gadiem nesasniedza pat desmit. Saskaņā ar pārskatu Sužos un Buļļos attiecīgajā laika posmā strādāja deviņi cilvēki.
Savukārt Vecdaugavas un Beberbeķu apkaimēs nodarbināto skaits bija mazāks par 100 - attiecīgi 97 un 99.