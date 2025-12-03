Siguldas Sporta skolas trenere pārstāv Latviju prestižā peldēšanas treneru programmā
No 24. līdz 29. novembrim Budapeštā notika "World Aquatics Age Group Swimming Coach" sertifikācijas apmācības – augstas raudzes starptautiska programma, kurā piedalīties tiek izvēlēti tikai īpaši atlasīti treneri no dažādām pasaules valstīm. Siguldu un Latviju šajā ievērojamajā projektā pārstāvēja Siguldas Sporta skolas peldēšanas trenere Olita Viduce.
Apmācību laikā dalībnieki apvienoja padziļinātas tiešsaistes mācības ar praktiskām nodarbībām, ko vadīja pasaules vadošie peldēšanas speciālisti. Programmas galvenais uzdevums ir pilnveidot treneru zināšanas darbā ar 8–12 gadus veciem jaunajiem peldētājiem, akcentējot treniņu plānošanu, pareizu tehniku un sportistu ilgtermiņa attīstības principus.
Dalība šajā kursā Olitai Viducei ir nozīmīgs ieguldījums profesionālajā karjerā — tā sniedz piekļuvi jaunākajām zināšanām, ļauj gūt starptautisku pieredzi un dod iespēju ieviest Latvijas un Siguldas jaunajiem sportistiem pasaules līmeņa treniņu pieejas.
Siguldas Sporta skola izsaka pateicību Latvijas Peldēšanas federācijai par atbalstu un iespēju Siguldas trenerei piedalīties šajā augstas klases izglītības programmā.