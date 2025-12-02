Trešdien mākoņi izklīdīs tikai dažviet Kurzemē.
Sabiedrība
Šodien 14:39
Trešdien Latviju pārklās mākoņi, vietām gaidāmi nelieli nokrišņi
Trešdien Latvijā būs mākoņains laiks, vienīgi dažviet Kurzemē mākoņi izklīdīs un debesis skaidrosies, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Vietām centrālajā un austrumu daļā ir gaidāmo nelieli nokrišņi - lietus, slapjš sniegs. Dominēs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš un vietām austrumos arī dienas laikā saglabāsies migla.
Gaisa temperatūra trešdien būs 0…+4° robežās.
Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks un dienas laikā brīžiem gaidāms neliels lietus. Pūtīs pārsvarā lēns dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra būs +2…+3°.