Prieks, kustība un ziema Rīgas centrā — atklāta Esplanādes slidotava
FOTO: Esplanādē svinīgi atklāta publiskā slidotava
Svinīgi atklāta publiskā slidotava Esplanādē. Baudīt ziemas priekus Rīgas iedzīvotāji un viesi varēs līdz pat 1. martam. Slidotavā pieejama arī inventāra noma.
“Šodien jau otro gadu atklājam Esplanādē Rīgas publisko slidotavu - vietu, kas kļūst par iecienītu satikšanās punktu pilsētas vidū. Esplanādes slidotava nav tikai vieta, kur slidot, bet vieta, kur ģimenes, draugi un visa Rīga var būt kopā, izkustēties un radīt savus ziemas stāstus. Turpinot attīstīt šādu pilsētvidi, mēs stiprinām Rīgas kā dzīvīgas un cilvēkiem draudzīgas pilsētas raksturu, vienlaikus veicinot aktīvu ikdienu un nodrošinot pieejamas brīvā laika pavadīšanas iespējas ikvienam. Šī slidotava ir vieta, kur sastopas prieks, kustība un Rīgas īpašā atmosfēra - vieta, kur ikviens var atrast mirkli, kas iepriecina un satuvina,” atklāšanas pasākumā teica Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina.
Pasākuma laikā Rīgas Hokeja skolas audzēkņi atklāja slidotavu, noslidojot pirmo apli.
Slidotavas izmantošana interesentiem ar personīgo inventāru ir bez maksas, bet par maksu pieejama arī slidu un palīginventāra noma. Slidotavā iespējams iznomāt publiskai slidošanai paredzētās slidas. Pieaugušajiem nomas izmaksas par vienu slidu pāri ir 2,49 eiro stundā, bet bērniem - 2 eiro.
Publiskajā slidotavā ir arī apsildāmas garderobes un labierīcības.
Slidotava darbosies līdz 1. martam Esplanādē pie Raiņa pieminekļa. Plānots, ka slidotava Esplanādē darbosies vēl nākamās divas sezonas (2025./2026.gads un 2026./2027.gads). Slidotavas darbības režīmu būtisks ietekmējošs faktors ir meteoroloģiskie apstākļi.
Slidotava darbosies katru darba dienu no plkst. 11.00 līdz 22.00 un brīvdienās no plkst. 9.00 līdz 22.00. Lūgums ņemt vērā, ka slidotavas profilaktiskā uzkopšana plānota laikos no plkst. 13.00 līdz 14.00, no plkst. 16.00 līdz 17.00 un no plkst. 19.00 līdz 20.00. Šajā laikā slidotava nebūs pieejama apmeklētājiem.