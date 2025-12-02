Izsludināts oranžais brīdinājums par ļoti biezu miglu Latvijā.
Sabiedrība
Šodien 13:55
Izsludināts oranžais brīdinājums par ļoti biezu miglu Latvijā
Izsludināts oranžais brīdinājums par ļoti biezu miglu Latvijā, informēja Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Otrdien arī dienas laikā daudzviet Latvijā saglabāsies migla ar redzamību 500 līdz 1000 metri (m), bet vietām Latvijas austrumos redzamība miglā nebūs lielāka par 200 līdz 500 m.
Teritorijas lielākajā daļā migla izklīdīs vien 3. decembrī no rīta.
LVĢMC atgādina, ka miglas dēļ var tikt traucēta transporta kustība uz ceļiem un dzelzceļiem, kā arī gaisa satiksme.
Kā vēstīts, otrdiena būs lielākoties mākoņaina, tomēr būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs 0...+4 grādu robežās.
Galvaspilsētā diena būs mākoņaina un sausa, ar lēnu dienvidu puses vēju. Gaiss iesils līdz +1...+3 grādiem.