Novadu ziņas
Šodien 04:51
Valkas novada pašvaldība iepriecinās bērnus un seniorus ar Ziemassvētku saldumu paciņām
Sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks, un Valkas novada pašvaldība turpina ilggadējo tradīciju – arī šogad bērni un seniori saņems Ziemassvētku saldumu paciņas.
Paciņas paredzētas bērniem vecumā no 1 līdz 10 gadiem, kā arī senioriem no 75 gadu vecuma.
Kur saņemt paciņas?
- Bērni, kuri mācās bērnudārzos un skolās Valkas novadā, paciņas varēs saņemt izglītības iestādēs.
- Valkā dzīvojošo bērnu vecāki, kuru atvases vēl neapmeklē izglītības iestādes, kā arī Valkas pilsētas seniori no 75 gadu vecuma paciņas varēs saņemt no 8. decembra Valkas novada Kultūras centrā pie administratores. Lai saņemtu saldumu paciņu, nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.
Darba laiks:
– pirmdiena–ceturtdiena: 10.00–18.00
– piektdiena: 10.00–16.00
- Pagastos dzīvojošajiem bērniem, kuri neapmeklē izglītības iestādi, kā arī pagastu senioriem paciņas nogādās pagastu pārvaldes.