Slēpās krūmos un noskatīja iespējamos upurus: Ventspilī notverts seksuāls varmāka
Valsts policijas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par seksuālu vardarbību pret sievieti Ventspilī – vīrietis, paslēpjoties krūmos, vērojis sievietes un uzbrucis kādai sievietei, ar varu novelkot nost viņai mugurā esošo virsjaku un divus kreklus.
Incidents notika šī gada 25.augustā ap plkst.9. Izmeklēšanā noskaidrots, ka vīrietis tās dienas rītā bija paslēpies krūmos bērnu laukumiņā un vērojis garāmgājējas. Sākotnēji garām gājusi sieviešu kompānija, kurai vīrietis neuzbruka, visticamāk, baidoties no pārspēka.
Mirklī, kad garām gāja viena pati sieviete, vīrietis izlēca no krūmiem un uzbruka. Uzbrucējs ar varu novilka cietušajai virsjaku un divus kreklus, nogāza viņu zemē un veica seksuāla rakstura darbības nolūkā apmierināt dzimumtieksmi.
Uzbrukumu pārtrauca kāda garāmgājēja, kuras parādīšanās iztraucēja vīrieti, un viņš no notikuma vietas aizbēga. Aculieciniece nekavējoties sazinājās ar policiju, sniedzot uzbrucēja aprakstu un norādot viņa bēgšanas virzienu. Pateicoties šai informācijai, Ventspils pašvaldības policijas amatpersonas drīz vien atrada aizdomās turamo guļam zālē un viņu aizturēja.
Aizturētais iepriekš policijas redzeslokā nonācis par mantiska rakstura noziegumiem. Izmeklēšanas laikā veiktā ambulatorā tiesu psihiatriskā ekspertīze atzinusi, ka vīrietis nozieguma izdarīšanas brīdī bijis pieskaitāms. Viņam kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums.
Kriminālprocess kvalificēts par dzimumtieksmes apmierināšanu pretdabiskā veidā, lietojot vardarbību. Saskaņā ar Krimināllikumu par šādu noziegumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku no četriem līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem.