Latvijā turpināsies atkusnis. Laika prognoze otrdienai
Otrdien Latvijā turpināsies atkusnis, temperatūrai visā valstī lielākoties esot virs nulles, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Naktī uz otrdienu laiks būs mākoņains, vienīgi vietām valsts rietumos debesis brīžiem skaidrosies. Vietām gaidāms īslaicīgs lietus, austrumos dažviet iespējams arī slapjš sniegs. Gan naktī, gan no rīta atsevišķi ceļu posmi būs slideni.
Naktī gaiss Latvijā atdzisīs līdz -1, +4 grādiem. Plašākā teritorijā veidosies migla un dūmaka.
Rīgā nakts būs mākoņaina, iespējams neliels īslaicīgs lietus. Naktī un no rīta ielas un ietves būs slidenas. Gaisa temperatūra gaidāma 0, +2 grādu robežās.
Savukārt otrdiena būs lielākoties mākoņaina, tomēr būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Arī dienas laikā atsevišķos rajonos saglabāsies migla.
Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra Latvijā būs 0, +4 grādu robežās.
Arī galvaspilsētā diena būs mākoņaina, bet sausa. Pūtīs lēns dienvidu puses vējš. Gaiss Rīgā iesils līdz +1, +3 grādiem.