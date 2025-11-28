Latvijas pilsoni Edmundu Burkeviču Igaunija izsludinājusi starptautiskajā meklēšanā
Eiropā meklētāko noziedznieku sarakstā pavisam nesen iekļauts Latvijas pilsonis Edmunds Burkevičs, kuru starptautiskā meklēšanā izsludinājusi Igaunija. Viņš tiek meklēts par noziegumiem, kas pastrādāti laika posmā no 2021. gada līdzi 2023. gadam.
2003. gadā dzimušo vīrieti Igaunija starptautiskajā meklēšanā izsludinājusi saistībā ar lielu narkotisko vielu daudzuma nelikumīgu apriti, fizisku vardarbību, zādzību un naudas piesavināšanos. Eiropola vietnē “eumostwanted.eu” norādīts, ka Burkevičam pēdējā zināmā atrašanās vieta ir Latvija.
Viņa tautība norādīta kā čigāns, viņš runā krievu valodā. Viņam uz rokas ir “abstrakta dizaina” tetovējums.
Igaunijā Burkevičam piespriests četru gadu un četru mēnešu ieslodzījums.
Eiropā meklētāko noziedznieku sarakstā no Latvijas atrodami arī kā bīstamie noziedznieki atzīmētie Leons Rusiņš un Māris Jankevics, kurus meklē par cietsirdīgām slepkavībām.
Rusiņš starptautiski meklēto sarakstā iekļauts 2023. gada 29. aprīlī, kā maksimālo iespējamo sodu norādot 20 gadu ieslodzījumu. Tā gada 16. aprīlī Jēkabpils novadā viņš nogalināja bijušo sievu, 1983. gadā dzimušo sievieti, viņas bērna un mātes acu priekšā. Pirms tam viņš mēnešiem ilgi sievietei bija draudējis un viņu vajājis, par to regulāri tika ziņots policijai, bet sieviete pasargāta netika. Rusiņam bija 19 kriminālprocesi, no kuriem 18 - par to, ka viņš nepilda lēmumu par aizsardzību pret vardarbību. Kopš tā laika Rusiņš tā arī nav atrasts, bet vienlaikus nav izslēgts, ka viņš izdarījis pašnāvību.
Māris Jankevics meklēto sarakstā iekļauts 2024. gada 16. februārī, kā maksimālo iespējamo sodu norādot mūža ieslodzījumu. 2022. gada 22. aprīlī Sabilē Jankevics alkohola reibumā, divas reizes sitot ar trulu priekšmetu pa seju, noslepkavoja sievieti, ne mazāk kā septiņas reizes sagriežot viņu ar asu priekšmetu, vismaz četrpadsmit reizes trāpot ar trulu priekšmetu ķermenim, ne mazāk kā deviņas reizes iedūris sievietei, dedzinājis viņu, kas izraisījis otrās pakāpes apdegumus, kā arī žņaudzis ar virvi.