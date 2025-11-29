Meža īpašnieki aicināti pieteikties jaunam ES atbalstam - 11 miljoni eiro mežu ieaudzēšanai un atjaunošanai
No 19. novembra līdz 19. decembrim pieejams finansējums meža atjaunošanai, retināšanai un ekosistēmu vērtības uzlabošanai.
19. novembrī Latvijā sākās jauna projektu pieteikumu kārta pasākumos, kas paredzēti mežu ilgtspējīgai apsaimniekošanai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Meža īpašniekiem būs iespēja saņemt līdzfinansējumu meža ieaudzēšanai, bojāto audžu atjaunošanai un jaunaudžu kopšanai, tādējādi veicinot mežu noturību pret klimata pārmaiņām.
Atbalsts zaļākai nākotnei
Eiropas Savienības (ES) Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam ietvaros tiek īstenoti divi nozīmīgi pasākumi – “Ieguldījumi meža ieaudzēšanai, nomaiņai, atjaunošanai un retināšanai” un “Atbalsts meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai un uzturēšanai”. Tie paredz atbalstu meža īpašniekiem, kas vēlas ieaudzēt jaunas mežaudzes, atjaunot postījumus pēc ugunsgrēkiem, vējlauzēm vai kaitēkļu bojājumiem, kā arī veikt jaunaudžu retināšanu un agrotehnisko kopšanu.
Atbalsts pieejams līdz trīs kopšanas reizēm, un īpašs uzsvars tiek likts uz mazāk auglīgu zemju un krūmāju apmežošanu, izmantojot vietējās koku sugas.
Kopējais finansējums – vairāk nekā 54 miljoni eiro
Kopumā KLP plānā mežsaimniecības attīstībai paredzēti 54,27 miljoni eiro. Pirmās divas projektu kārtas norisinājās 2024. un 2025. gadā, un to īstenošana turpinās. Projekti ir ilgtermiņa, īpaši tie, kas ietver jaunaudžu kopšanu līdz trīs gadu periodā.
Pēc atbalsta likmju pārskatīšanas 2025. gadā meža īpašnieku interese būtiski pieauga. Ja 2024. gadā tika iesniegti 2664 pieteikumi, tad nākamajā gadā – jau 3425.
Finansējuma apjoms meža ieaudzēšanai pieauga no 0,6 milj. eiro līdz 1,5 milj. eiro, bet jaunaudžu retināšanai – no 3,7 milj. eiro līdz 5,2 milj. eiro. Arī agrotehniskās kopšanas projekti kļuva populārāki, to pieteiktais finansējums sasniedza 1,7 milj. eiro.
Jauna kārta ar 11 miljonu eiro finansējumu
No 19. novembra līdz 19. decembrim meža īpašnieki varēs pieteikties trešajai projektu kārtai, kuras kopējais publiskais finansējums sasniedz 11 miljonus eiro.
No tiem:
• 8,5 miljoni eiro paredzēti pasākumam “Ieguldījumi meža ieaudzēšanai, nomaiņai, atjaunošanai un retināšanai”:
• retināšanai un nomaiņai – 5,5 milj. Eiro;
• ieaudzēšanai – 2 milj. Eiro;
• ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai – 1 milj. Eiro.
• 2,5 miljoni eiro paredzēti pasākumam “Atbalsts meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai un uzturēšanai”.
Ieguldījums nākotnes mežos
Šie pasākumi sniedz būtisku atbalstu meža īpašniekiem un palīdz saglabāt Latvijas zaļo bagātību – mežus. Tie vienlaikus veicina CO₂ piesaisti, uzlabo ekosistēmu noturību un sekmē valsts klimata mērķu sasniegšanu.
Kā norāda Lauku atbalsta dienests, šie ieguldījumi ir ne tikai ekonomiski, bet arī vides ziņā stratēģiski – tie veido pamatu ilgtspējīgai mežu pārvaldībai nākamajām paaudzēm.
KLP – partnerība starp lauksaimniekiem, sabiedrību un ES
Vēl 1962. gadā ieviestā ES kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ir partnerība starp lauksaimniecību un sabiedrību, starp Eiropu un tās lauksaimniekiem. Tai ir šādi mērķi: atbalstīt lauksaimniekus un uzlabot lauksaimniecības ražību, nodrošinot stabilu pārtikas piedāvājumu par pieņemamām cenām; gādāt, lai Eiropas Savienības lauksaimnieki spētu sev nopelnīt pienācīgu iztiku; palīdzēt iegrožot klimata pārmaiņas un ilgtspējīgi pārvaldīt dabas resursus; ES saglabāt lauku vidi un ainavas; uzturēt funkcionējošu lauku ekonomiku, atbalstot nodarbinātību lauksaimniecībā, agropārtikas rūpniecībā un ar to saistītajās nozarēs. KLP ir visām ES valstīm kopīga politika. Tā tiek vadīta un finansēta Eiropas līmenī par ES budžeta līdzekļiem.
Lai stiprinātu Eiropas lauksaimniecības lomu nākotnē, gadu gaitā KLP ir pielāgota mainīgajiem ekonomikas apstākļiem un iedzīvotāju prasībām un vajadzībām. 2021. gada 2. decembrī oficiāli tika panākta vienošanās par KLP reformu. KLP regulējums 2023.–2027. gadam stājās spēkā 2023. gada 1. janvārī.
Tā ir modernizēta politika, kurā īpaši akcentēti rezultāti un sniegums. Tā tiecas nodrošināt ilgtspējīgu nākotni Eiropas lauksaimniekiem, mērķtiecīgāk atbalstīt mazākas lauku saimniecības un ES valstīm dot lielāku elastību pasākumus pielāgot vietējiem apstākļiem.
Mežsaimniecības atbalsta pasākumi KLP ietvaros ir būtiski ne tikai meža īpašniekiem, bet arī citām sabiedrības grupām, apgalvo Latvijas Meža īpašnieku biedrības pārstāve Ena Enia Gavare.
“Meža īpašniekiem atbalsts palīdz iegūt finansējumu jaunaudžu vecumā, kad nav iespējams gūt ienā-kumus no meža, bet ir nepieciešams veikt meža kopšanas darbus, kas radīs labākus apstākļus koku augšanai, lai nākotnē būtu produktīvākas un pret klimata ekstrēmiem noturīgākas mežaudzes. Labāk augošas mežaudzes nozīmē arī lielāku CO2 piesaisti, kā arī lielāku sugu daudzveidību zemsedzē, jo koptā mežā līdz zemei nonāk vairāk gaismas, kas ļauj augt dažādam zemsedzes sugām. Jaunu mežu stādīšana neizmantotā lauksaimniecības zemē ir kā labs ieguldījums zaļā bankā, jo koki katru gadu pieaug, līdz ar to pieaug arī meža kopējā vērtība. Ņemot vērā, kad pēdējos gados ir pieaugušas mež-saimniecisko darbu izmaksas, KLP atbalsts ir labs stimuls, lai meža īpašnieki pieteiktos uz atbalsta pa-sākumiem un veiktu ieguldījumus savos meža īpašumos,” piebilst Gavare.