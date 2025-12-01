VIDEO: No Mildronāta līdz militārajām tehnoloģijām: LIAA “Eksporta un inovācijas balvai” 20 gadi
Šogad Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) un Ekonomikas ministrijas rīkotajam uzņēmējdarbības konkursam “Eksporta un inovācijas balva” aprit 20 gadi. Šis skaitlis iezīmē nozīmīgu posmu Latvijas ekonomikas attīstībā, ļaujot atskatīties uz pirmajiem uzvarētājiem un novērtēt šī brīža aktuālās tendences.
Pirmajā konkursā, kas norisinājās pirms 20 gadiem, par produktu ar straujāko eksporta apjoma pieaugumu tika atzīts A/s Grindeks oriģinālprodukts Mildronāts. Savukārt par eksportspējīgāko jauno produktu 2004. gadā tika atzīts SIA BFDF ražotais krēsls Python, bet inovatīvākā eksporta risinājuma laurus plūca koka rotaļlietu ražotājs SIA Varis Toys.
Eksportētāji – galvenie labklājības nesēji
Eksports joprojām ir Latvijas ekonomikas stūrakmens. Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) direktors Raimonds Lapiņš uzsver, ka eksportētāji ir galvenais bagātības nesējs uz Latviju, jo vērtība tiek radīta uz vietas, bet pārdota citos tirgos.
Statistikas dati liecina, ka Latvijas eksportētājs ir par 30% produktīvāks nekā uzņēmums, kas neeksportē. Tas skaidrojams ar nepieciešamību konkurēt globālā tirgū, kur Latvijas uzņēmēji sastopas ar daudz agresīvāku konkurenci, kas spiež domāt inovāciju virzienā.
Tam piekrīt arī Latvijas Bankas ekonomiste Agnese Puķe norādot, ka mazai un atvērtai ekonomikai eksports ir vienīgais ceļš, kā audzēt valsts labklājību.
Jaunās tendences: Aizsardzības industrija un pakalpojumu eksports
Vērtējot šī gada dalībniekus, žūrija iezīmē jaunas tendences. Agnese Puķe atzīmē, ka šogad īpaši pamanāms ir militārās un duālā pielietojuma industrijas uzplaukums. Tas ietver gan dronus, gan ar tiem saistītās programmatūras, ko veicina bruņošanās pieaugums Eiropā.
Tāpat tiek izcelts pakalpojumu eksporta atgriešanās pēc Covid-19 pandēmijas, īpaši IT risinājumu un konsultāciju jomā, kas ir būtiski, jo pakalpojumus ir vieglāk mērogot bez lielām rūpnīcu investīcijām.
Žūrijas pārsteigums: Dažādība un "vienradžu" meklējumi
LIAA Eksporta un inovāciju departamenta direktores pienākumu izpildītāja Vita Balode- Andrewsatklāj, ka visvairāk žūrijas darbā pārsteigusi tieši uzņēmumu dažādība – pārstāvēti gan dažādi reģioni (Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Latgale), gan dažāda lieluma un pieredzes uzņēmumi.
Vērtējot uzņēmumus, žūrija meklēja nākamos Latvijas veiksmes stāstus jeb "vienradžus", prognozējot, ka līdz 2035. gadam šo uzņēmumu apgrozījums varētu pārsniegt miljardu.
Finālisti un tūrisma inovācijas
Kategorijā "Eksporta jaunpienācējs" finālā izvirzīti trīs uzņēmumi: RAW, AM Craft un BP Sports (Gamepatch), kas pārstāv dažādas nozares – no robotizētiem droniem un 3D drukas līdz sporta ekipējumam.
Savukārt tūrisma jomā par uzvaru cīnās gan jauni, gan pilnveidoti produkti, tostarp SIA “Daba Laba” organizētie SAFARI braucieni ar vietējo labumu degustāciju un komandu saliedējošiem uzdevumiem.
LIAA pārstāve Inese Šīrava uzsver, ka konkurss pierāda tūrisma piedāvājuma ikgadēju attīstību.
Balva nav tikai atzinība – tā ir iedvesma un stāsts par Latvijas spēku. Kā uzsver LIAA direktore Ieva Jāgere, šie uzņēmumi ir pierādījums, ka Latvijā top ne tikai kvalitatīvi, bet arī pasaulē pieprasīti risinājumi.
“Eksporta un Inovācijas balvas 2025” visu kategoriju uzvarētāji tiks godināti svinīgā konkursa apbalvošanas ceremonijā šī gada 4. decembrī. Uzvarētāji līdz ar balvu – īpašu mākslinieku radītu statueti, saņems Ekonomikas ministrijas diplomu un tiesības lietot konkursa zīmi uz saviem produktiem, produktu līnijām un mārketinga materiāliem.