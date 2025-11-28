Skolas visā Latvijā pievienojas soļu izaicinājumam, lai bērni būtu aktīvāki
Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas datiem vairāk nekā 80 % skolas vecuma bērnu visā pasaulē nepietiekami kustas. Lai to mainītu, kustību un veselīga dzīvesveida jaunuzņēmums "Walk15" aicina skolas un vecākus visā Latvijā apvienot spēkus un piedalīties bezmaksas pastaigu izaicinājumā “Soļo par savu skolu 2026”, kas norisinās jau trešo gadu.
Iepriekšreģistrācija ir atvērta, un vairāk nekā 400 skolu jau pieteikušās, apliecinot savu vēlmi uzturēt skolēnus aktīvus. Iepriekšējos gados izaicinājumā piedalījās vairāk nekā 34 000 dalībnieku no 526 skolām, kopumā noejot iespaidīgus 5,929,279,454 soļus; tas ir ekvivalents 118 ceļojumiem apkārt zemeslodei. Visvērtīgākais ir tas, ka dalībnieki bija fiziski aktīvi vidēji vienu stundu dienā, kas palīdzēja bērniem un ģimenēm ieaudzināt veselīgus paradumus, stāsta Kristīne Medjuho, Walk15 pārstāve Latvijā. “Izaicinājums nav tikai par soļu skaitīšanu – tas ir par ikdienas kustības kultūras veidošanu. Par skolu, ģimeņu, kopienu vienotību un pierādīšanu, ka katrs solis ir svarīgs bērnu veselībai un nākotnei,” viņa piebilst.
Izaicinājums ir atvērts visai skolas kopienai – skolēniem, skolotājiem, vecākiem un skolēnu aprūpes personālam. Reģistrācija jau ir aktīva, un to var veikt, izmantojot Walk15 bezmaksas lietotni. Izaicinājums notiks no 2026. gada 5. janvāra līdz 1. jūnijam, noslēdzoties Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā.
Izaicinājuma noslēgumā TOP 30 skolas saņems īpašas veselīgas balvas visai skolas kopienai.
Izaicinājumam iespējams pievienoties trīs veidos:
2. Lietotnē atverot izaicinājumu sadaļu, nospiežot “Pieslēgties ar paroli” un ievadot – solo26;
3. Noskenējot QR kodu, kas attēlots uz vizuāļa.