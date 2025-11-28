Ķekavas novadā jau devīto gadu rīkos Ziemassvētku rotājumu konkursu
Jau devīto reizi pēc kārtas Ķekavas novada pašvaldība aicina piedalīties Ziemassvētku rotājumu konkursā “Uzmirdzi Ķekavas novadā”.
Pieteikt var svētku tematikai atbilstoši izdekorētus objektus: dzīvojamās mājas, daudzdzīvokļu namu balkonus, lodžijas, logus, uzņēmumu ēku fasādes, logus un skatlogus, kā arī Ziemassvētku egles. Pieteikumi līdz 2025. gada 19. decembra plkst. 12.00. Radošie, aktīvie, čaklie novadnieki ar rotātajiem īpašumiem iepriekš priecējuši ģimeni, kaimiņus, garāmgājējus, vienlaikus sacenšoties par labākā titulu. Arī šogad gaidām atsaucību gan no pieredzējušajiem, gan jaunpienācējiem.
Pieteikt drīkst Ķekavas novadā esošus Ziemassvētku tematikas objektus, kas atbilst kādai no piecām kategorijām:
- individuālās dzīvojamās mājas un pagalmi;
- daudzdzīvokļu māju balkoni, lodžijas, logi;
- uzņēmumu vai sabiedrisko iestāžu ēkas un tām piegulošās teritorijas;
- uzņēmumu vai sabiedrisko iestāžu logi, skatlogi;
- Ziemassvētku egle (objektā augoša vai uzstādīta, izrotāta, vismaz 2,7 m augsta).
Papildus iespējamas nominācijas visām kategorijām:
- Vērtēšanas komisijas simpātija par neparastiem risinājumiem, nestandarta vai pašdarinātiem rotājumiem;
- “Iedzīvotāju simpātija” (noteiks interneta balsojums).
Pieteikties līdz 2025. gada 19. decembra plkst. 12.00, aizpildot anketu un sūtot uz e-pastu novads@kekava.lv vai iesniedzot klātienē pašvaldības Klientu apkalpošanas centros Baložos, Ķekavā, Baldonē, kā arī Daugmales pagasta bibliotēkā.
Objektus vērtēs no Ziemassvētku vakara (24. decembris) līdz Zvaigznes dienai (6. janvāris). Darbu veiks konkursa vērtēšanas komisija. Rezultāti tiks izziņoti janvāra vidū; pēc apkopošanas uzvarētājus publiskos pašvaldības informācijas kanālos un informēs personīgi.
Balvu fonds: 2290 eiro. Naudas balvas saņems trīs labākie katrā kategorijā un papildu nomināciju uzvarētāji, bet “Iedzīvotāju simpātija” – pārsteiguma balvu. Ar konkursa nolikumu un balvu sadalījumu var iepazīties konkursa nolikumā.