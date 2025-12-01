Indras Vilipsones kultūrpieturas nedēļai. Kas jāapmeklē no 1. decembra līdz 7. decembrim?
Decembris ir pamanījies iesoļot mūsu dzīves kārtībā un drīz jau visu prātus pārņems Ziemassvētku virpulis un mirdzošā kņada, bet šonedēļ vēl ir laiks nesteidzīgām un saturīgām kultūrpieturām.
Eiropas Kinoakadēmija (EFA) 18. novembrī izziņojusi visu filmu un kino profesionāļu sarakstu, kas šogad izvirzīti Eiropas Kinoakadēmijas balvām, un režisoru Raita Ābeles un Laura Ābeles filma “Dieva suns” nominēta kategorijā „Labākā animācijas filma”, tātad pretendē arī uz galveno balvu „Eiropas filma 2025”. Tas ir nopietns iemesls, lai dotos uz kino ievērtēt latviešu slavas gājiena turpinājumu. Starp citu šī filma oktobrī atklāja arī Rīgas Starptautisko kinofestivālu. Es parasti pirms došanās uz kino, mēģinu atrast kādu papildinformāciju manām esošajām zināšanām vai nezināšanām un šajā gadījumā portālā LSM atradu recenziju.
Turpinājumā vēlos mazu brītiņu jūsu uzmanības ziņojumam par patiešām unikālu lekciju, jo patiesībā itin viss, ko klausītājiem Opernama pirmizrāžu sarunās un arī citās kultūrtelpās vēsta muzikologs Mikus Čeže ir patiešām unikāls, aizraujošs un neatkārtojams saturs, apbrīnoju Mikus radošā pētnieka dabu, izsmalcināto stilu un skaisto valodu, šoreiz "Osiris Telpā". "Osiris" vienmēr ir bijis kas vairāk nekā restorāns - tā ir vieta, kur satiekas cilvēki, kam svarīga māksla, sarunas un dzīves garša. Šeit regulāri notiek dažādi kultūras pasākumi, kas turpina Andreja Žagara iesākto ideju par “Osirisu” kā Rīgas sarunu un ideju telpu. Šonedēļ gaidāma aizraujoša un aizkustinoša vakara saruna par izcilu Latvijas Nacionālās operas solistu pāri - par mākslu, mīlestību un spēju piedot. Kā zināms, mēģinājumi rekonstruēt attiecību vēsturi no pirmās saskatīšanās līdz pēdējām atvadām nekad nav vienkārši, īpaši tad, ja abi laulātie ir spēcīgas, spilgtas personības un izcili mākslinieki.
Biļetes — ļoooooti ierobežotā skaitā! Lekcija “SARUNAS. Māksla piedot” notiks 4. decembrī plkst. 19.00
Vairāk par pasākumu:
Nospiedumi un saknes. Šis ir izstādes nosaukums un var kļūt par precīzu vadmotīvu aizraujošam un izzinošam ceļojumam Turcijas mākslā. izstāde ir vērienīga, jo tajā apkopoti gandrīz 70 mākslas darbi, kurus veidojuši 12 mākslinieki un katrs no viņiem ir ļoti īpašs Turcijas mākslas un mākslas vēstures kontekstā. Iedvesmojoties no dzimtās zemes bagātīgās vēstures un kultūras gan intelektuāli, gan vizuāli, šie mākslinieki apvieno Anatolijas pagātnes nospiedumus, tradicionālus motīvus un simbolus ar laikmetīgu mākslas valodu un unikālām izteiksmes formām. Tādējādi ekspozīcija ved skatītāju iespaidīgā ceļojumā no pagātnes uz mūsdienām. Izstāde skatāma līdz 2026. gada 18. janvārim Mākslas muzejā "Rīgas Birža" (Doma laukumā 6, Rīgā). Manuprāt, ļoti sakarīga alternatīva pelēcīgajām novakarēm un īsts krāsu, krāšņuma un sulīgu toņu musturs, kas reizē arī sniedz ieskatu citas tautas kultūrā un vēsturē, vēl uzsvēršu, ka šī izstāde ir kārtējais apliecinājums Mākslas muzeja "Rīgas Birža" visaugstākajai latiņai, veidojot ikvienu izstādi.
Nākamā un no manas puses noslēdzošā kultūrpietura, ko vēlos piedāvāt šonedēļ, var būt pilnībā jūsu izvēlētā lokācijā, kur vienkārši ir ērti klausīties mūziku, es to ieplānoju mājās, vēlā vakara stundā, kad ar prieku ļāvos jaunajai tikšanās reizei ar komponista Ērika Ešenvalda mūziku. Intrigu solīja ziņojums, ka nupat klajā laists Ērika Ešenvalda saksofonmūzikas albums "Gratitude", ko neatkarīgās izdevniecības "Prima Classic" paspārnē ieskaņojis saksofonists Oskars Petrauskis. Albuma ierakstā piedalījušies vairāki latviešu mūziķi – ērģelniece Liene Andreta Kalnciema, dziedātāja Marina Rebeka un arī Liepājas Simfoniskais orķestris. Kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri britu diriģenta Daglasa Bostoka vadībā Petrauskis jaunajam albumam ieskaņojis Ērika Ešenvalda saksofonkoncertu "Arktikas vīzijas. Jūra". Pasaules pirmatskaņojumu šis koncerts, ko Ešenvalds savulaik rakstījis tieši Petrauskim, piedzīvoja 28. Liepājas Starptautiskajā zvaigžņu festivālā Liepājas Simfoniskā orķestra izpildījumā ar Gintaru Rinkeviču pie diriģenta pults. Albums "Gratitude" no 21. novembra pieejams starptautiski visās populārākajās digitālās straumēšanas un lejupielādes platformās. Es devos uz "Spotify". Ļoti, ļoti skaisti. No sirds iesaku!
Lai jauka un bagāta kultūrnedēļa!