Ogres novadā norisināsies daudzveidīgi Ziemassvētku egļu iedegšanas pasākumi
Ogres novads aicina ikvienu uz sirsnīgu kopā būšanu, lai svinīgi iedegtu svētku egles.
Uz pasākumu tiek aicināti visi, gan lieli un mazi, pievienoties šim brīnumainajam notikumam, kopā ieskandinot svētku laiku Ogres novadā! Atmosfēra būs silta un viesmīlīga, tāpēc ikviens būs gaidīts – gan pirmo reizi, gan jau par tradīciju kļuvušā pasākuma apmeklētāji.
Ogre
30. novembris
Ogres pilsētas skvērs un Brīvības ielas gājēju posms
16.00–20.00 – Ziemas tirdziņš Brīvības ielas un Bērzu alejas gājēju posmos
16.30 – Ogres novada Kultūras centra bērnu vokālās studijas “Svilpastes” koncerts
17.00 – dziedātājas KATŌ koncerts “Plastmasas eglīte”
18.00 – Ziemassvētku egles iedegšana Ogrē, rotaļas kopā ar Lāci un Žagatu, tikšanās ar Ziemassvētku vecīti
Pasākuma apmeklējums bez maksas.
Birzgale
30. novembris, 19.00
Pie Birzgales Tautas nama
Ziemassvētku eglītes iedegšanas pasākums
Ieeja bez maksas.
Ikšķile
30. novembris
Ikšķiles centra laukums
16.00–21.00 – “Gaismu spēles” centra laukumā
16.30 – Čučumuižas rūķu Ziemassvētku pasaka
17.30 – Lielās egles iemirdzēšanās un Laura Valtera koncerts “Mirklī ieklausies”
Nāc kopā radīt ziemas brīnumu!
Jumprava
28. novembris, 18.00
Pretī Jumpravas pagasta Kultūras namam, pie veikala „ELVI”
Ziemassvētku eglītes iedegšana kopā ar Rūķi un Lāci
Kopīgas rotaļas un dziesmas, lai Jumpravas eglīte mirdzētu spoži līdz pat Jaunajam gadam
Krape
7. decembris, 16.00
Pie Krapes Tautas nama
Ziemassvētku egles iedegšana Krapē – būs silta tēja un jautras rotaļas
Ķegums
30. novembris
16.00 – Tautas namā Cirka Ziemas spēlizrāde bērniem “Apburtā ziema”. Ieeja bez maksas.
17.00 – Ķeguma parkā Ziemassvētku egles iedegšana jautrā ballītē ar dejām un rotaļām kopā ar Balto Elfu, Grinču, Molliju un Murmuli
Ķeipene
30. novembris
Pie Ķeipenes Tautas nama
No 10.00 – PIPARKŪKU FESTIVĀLS
Mājražotāju tirdziņš (aicinām pieteikties mājražotājus, piparkūku meistarus, rokdarbniekus, tālrunis: 26545470)
Darbosies Ķeipenes Piparkūku studijas meistarklase
13.00 – Mākslas Telpā
Brīvdabas gleznošanas plenēru cikla “Ota iekrāso novada robežas” gleznu izstādes atklāšana
Izstāde būs apskatāma līdz 28. decembrim
14.00 – Tautas namā
Tikšanās ar duetu “Mediante” koncertā “Lūk, tādiem jābūt Ziemassvētkiem”. Biļetes cena: 3 EUR
15.00 – pie Ķeipenes Tautas nama
Ziemassvētku piedzīvojums!
Spēles, rotaļas, dziesmas un dejas
Saldumi bērniem
Satikšanās ar rūķiem, sniegavīru Olafu un, protams, Ziemassvētku vecīti kopā ar biedrību “Nītaureņi”
16.00 – Ķeipenes kalnā
Lielās svētku egles iedegšana Ķeipenes kalnā
Laubere
30. novembris, 17.00
Pagalmā pie Lauberes Kultūras nama
Eglītes iedegšana
Piedalās bērnu un jauniešu vokālais ansamblis, JDK “Spiets”, VPDK “Lustīgais Spiets”, BDK “Bitītes”
Lielvārde
30. novembris, 16.30
Rembates parkā, Spīdalas saliņā
Ziemassvētku egles iedegšana kopā ar Eidonu ģimeni, “Latvijas lepnums 2025” ieguvējiem. Ieeja bez maksas.
Madliena
30. novembris, 17.00
Madlienas Kultūras nama laukumā
Ziemassvētku egles iedegšana kopā ar rūķiem un Ziemassvētku vecīti
Dejosim kopā ar pirmsskolas bērnu deju kolektīvu “Lienīte”
Pīrādziņu kaujās kopā ar biedrību “Otrās mājas” noskaidrosim Madlienas “Zelta pīrādziņu”. Ieeja bez maksas.
Ogresgals
30. novembris, 17.00
Pie Ogresgala Tautas nama
Egles iedegšana ar muzikālu pavadījumu
Kopīgas spēles ar Sniegavīru un Rūķi
Fotografēšanās ar pasaku tēliem
Rembate
6. decembris, 16.00
Pie Rembates Tautas nama
Kad gaisā virmo piparkūku smarža un sirds ilgojas pēc brīnuma, aicinām lielus un mazus uz Ziemassvētku eglītes iedegšanas svētkiem!
16.00 Iedegsim spožo eglīti
Kopā ar jautro briedīti Bembiju dosimies rotaļās
Uzstāsies bērnu deju kolektīvs „Ķipari”
Turpinot tradīciju – Rembates Ziemassvētku tirdziņš, kurā varēs iegādāties bērnu pašdarinātus labumus, tirdziņš būs atvērts no 15.30
Sildīsimies ar karstu tēju, piparkūkām un labiem vārdiem
Ieeja bez maksas.
Taurupe
30. novembris, 17.00
Pie Taurupes pagasta pārvaldes
Egles iedegšana
Ar dziesmām un rotaļām iepriecinās Rūķis un Grinčs
Tome
30. novembris, 17.00
Tomes pamatskolas dārzs
Ziemassvētku egles iedegšana
Programmā “Lustru koka” iemirdzēšanās
Silti dzērieni un svētku noskaņa
Kopīga prieka sajūta un sirsnīgs kopā būšanas brīdis