Rīgā sākas Ziemassvētku gaidīšanas laiks - rūķu gājiens, eglīšu iedegšana un svētku koncerti
Ar galvenās svētku egles iedegšanu Rātslaukumā un Pirmās adventes pasākumiem galvaspilsētā sākas Ziemassvētku gaidīšanas laiks.
29. novembrī plkst.16.00 Rātslaukumā tiks iedegta Rīgas galvenā Ziemassvētku egle, kurā piedalīsies bērnu un jauniešu vokālais ansamblis “Kolibri”, “Brīnumskapis” un “Tutas lietas” bet jau 30. novembrī gaidāma Pirmā advente, kad Rīgā norisināsies dažādi Ziemassvētku gaidīšanas laika pasākumi. Svētdien, 30. novembrī, pasākumi iesākies plkst. 12.45 pie Rīgas Lutera baznīcas Torņakalnā, kur tiks atklāts Ziemassvētku dārzs – teritorijā būs izvietoti vides un instalāciju objekti, darbosies tirdziņš, radošā darbnīca, foto stūris, kā arī būs iespēja iziet pārdomu ceļu ap baznīcu.
Savukārt kultūras centrā “Iļģuciems” mīļi aicināti mazi un lieli rūķi sanākt kopā, lai sirsnīgā pulkā iedegtu Iļģuciema galveno eglīti! Laikā no plkst. 15.00 līdz plkst. 17.00 norisināsies masku veidošanas darbnīca, bet no plkst. 17.00 līdz 19.00 notiks ikgadējais rūķu gājiens un egles iedegšana kultūras centra pagalmā. Uz pasākumu aicinām līdzi ņemt rūķu cepures, kostīmus, lukturīšus un lampiņas, lai gājiens būtu vēl gaišāks un priecīgāks.
Plkst. 18.00 egles iedegšanas pasākums “Brīnums Ziemassvētkos” pašiem mazākajiem kopā ar mammām, tētiem, vecmāmiņām un vectētiņiem notiks arī kultūras pils “Ziemeļblāzma” parkā. Tajā satiksies Lācis Ziemiņš no Ziemeļpola un Pingvīns no Dienvidpola, bet brīnumiem notikt palīdzēs Ziemassvētku vecītis.
Koncerti “Ave Sol”, “Mazajā ģildē”, Sv. Jāņa baznīcā un citur
Pirmajā adventes svētdienā gaidāmi arī vairāki koncerti – plkst. 15.00 kamerkoris “Konvents” uzstāsies Tallinas ielas kvartāla Angāra koncertzālē koncertsērijā “Klusā pārraide”. Savukārt plkst. 16.00 koncerts “Kad ziemas nakts visklusākā” izskanēs koncertzālē “Ave Sol” ar senioru sieviešu kora “Amadeus”, Saldus kultūras centra senioru sieviešu kora “Draudzība” un Talsu kultūras centra seniora kora “Atbalss” dalību.
Plkst. 19.00 Pirmās adventes koncerts “Meditācijas” gaidāms arī Rīgas Svētā Jāņa baznīcā.
Koncertā muzicēs orķestris “Rīga” un tajā diriģenta Kaspara Ādamsona vadībā orķestris atskaņos programmu, kurā apvienoti latviešu un ārvalstu mūsdienu komponistu darbi un kas iezīmē apcerīgu pārdomu, gaismas meklējumu un iekšējā klusuma laika sākumu.
Koncerts ikvienam klausītājam pieejams bez maksas, iepriekš saņemot ielūgumus,
Tajā pašā laikā Kultūras un tautas mākslas centrā “Mazā ģilde” ciklā “Ziemas svētdienas Mazajā ģildē 2025” izskanēs Pirmās adventes koncerts ar stīgu kvartetu “Sponte”. Uz šo koncertu biļetes bilesuparadize.lv un KTMC “Mazā ģilde”.
Tāpat visu decembri – no 2. līdz 30. decembrim rīdzinieki var piedalīties Rīgas Porcelāna muzeja rīkotajās radošajās darbnīcās “Ziemassvētki”, kurās paredzēta porcelāna suvenīru un ažūru rotājumu izgatavošana, izmantojot lejamo porcelāna masu. Dalībai darbnīcā īpaši aicinātas ģimenes ar bērniem no 10 gadu vecuma, jaunieši, seniori, kā arī cilvēki ar kustību traucējumiem, individuāli vai personu grupās līdz 10 cilvēkiem. Dalībai darbnīcā nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni +371 26406354; zvani tiek pieņemti no otrdienas līdz sestdienai, plkst. 12.00–17.30. Dalības maksa 9.00 eiro.
No 28. novembra līdz 2026. gada 4. janvārim darbosies arī ikgadējais Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš Doma laukumā.