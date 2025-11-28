Ar Baložu iedzīvotāju līdzdalību izveidots jauns pludmales volejbola laukums
Baložos, Skolas ielā 6, pabeigts iedzīvotāju līdzdalības budžetā atbalstītais pludmales volejbola laukuma projekts ar ģērbtuvēm, lai tas būtu gatavs lietošanai jau nākamajā vasarā. Investējot 29 242,85 eiro un balstoties 215 iedzīvotāju atbalstā, jaunā sporta zona papildinās aktīvās atpūtas iespējas un stiprinās kopienu.
Skolas ielā 6 pabeigts iedzīvotāju līdzdalības budžeta projekts – 2023. gada balsojumā atbalstītais pludmales volejbola laukums. Darbi noslēgti savlaicīgi, lai laukumu pilnībā izmantotu jau nākamvasar. Projekta kopējās izmaksas - 29 242,85 eiro.
Ideju atbalstīja 215 balsotāji; pieteicējs – novadnieks Edgars Gailītis. Viņš norādīja, ka pie jaunā Baložu vidusskolas stadiona trūkst labierīcību, ģērbtuvju un funkcionālas sporta un atpūtas zonas, kur bērni, jaunieši un pieaugušie droši pavadītu brīvo laiku. Baloži ir viena no sportiski aktīvākajām apkaimēm, taču līdz šim nebija atbilstoša pludmales volejbola laukuma.
Izveidots laukums un ģērbtuves, bet agrā pavasarī teritoriju papildinās soliņi un atkritumu urnas. Laukumu pabeidza vēlā rudenī apzināti: ziemā pamatne nostiprinās, un līdz ar pirmajām siltajām dienām pavasarī to varēs pilnvērtīgi lietot.
Pašvaldība pateicas idejas autoram un balsotājiem. Jaunā vieta veicinās aktīvu, veselīgu un saliedējošu atpūtu, pieejamu ikvienam Baložu iedzīvotājam.
Laukuma izveide ir daļa no Ķekavas novada līdzdalības budžeta. 2023. un 2024. gadā projektu īstenošanai piešķirti 170 000 eiro, dodot iedzīvotājiem iespēju virzīt idejas, lemt par apkaimes attīstību un sekot rezultātiem.