Bērni lieto apreibinošas vielas un klaiņo - pārbaudē atklājas kliedzoši pārkāpumi centrā "Lejasstrazdi"
Dobeles novada pašvaldības atbildīgās amatpersonas, neskatoties uz vairākkārtējiem norādījumiem un rekomendācijām, nav nodrošinājušas ģimenes atbalsta centra "Lejasstrazdi" darbību atbilstoši normatīvajiem aktiem, un centrā konstatēti būtiski un ilgstoši bērnu tiesību pārkāpumi, secinājusi tiesībsardze Karina Palkova.
Atzinumā tiesībsardze ir norādījusi uz identificētiem būtiskiem un sistemātiskiem bērnu tiesību pārkāpumiem. Šāda pašvaldības rīcība jeb šajā gadījumā bezdarbība Palkovas ieskatā liecina par ilgstošu pienākumu nepildīšanu un nopietni apdraud bērnu drošību, attīstību un labklājību.
Palkova nākamnedēļ tiksies ar Dobeles novada domes priekšsēdētāju, lai vienotos par operatīvo darbību veikšanu situācijas uzlabošanai.
Atzinumā konstatēts, ka centrā joprojām nav nodrošināta kvalificēta vadība un personāls, trūkst sociālo darbinieku ar atbilstošu izglītību un pieredzi, bērniem nav nodrošināta droša vide, centrā ir augsti savstarpējās vardarbības riski, vairāki bērni lieto apreibinošas vielas, klaiņo un veic likumpārkāpumus, kā arī nav gūta pārliecība, ka bērniem tiek nodrošināta pieeja psihologam.
Vienlaikus arī bāriņtiesas uzraudzība ir nepietiekama un vietām formāla, trūkst pilnīgas dokumentācijas par bērnu personīgo mantu un lēmumiem, kas skar viņu drošību un intereses, bērnu saskarsmes tiesību nodrošināšana ar ģimeni nav pienācīgi dokumentēta, vairāki bērni pēc mācību stundu beigām neatgriežas centrā, bet uzturas nezināmās vietās, un iestāde to efektīvi nekontrolē.
Tiesībsardze vēstulē viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram Raimondam Čudaram (JV) lūdz sākt Dobeles novada pašvaldības darbības pārbaudi, izvērtējot atbildīgo amatpersonu rīcības atbilstību bērnu tiesību aizsardzības normām.
Par atzinumu informēta arī Labklājības ministrija (LM).
Dobeles novada pašvaldībai vienlaikus lūgts apsvērt iespēju deleģēt ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu citam pakalpojuma sniedzējam, kas nodrošinātu profesionālāku pakalpojuma kvalitāti, stabilu personāla sastāvu un efektīvāku uzraudzību.
Atbildīgajām institūcijām līdz 2025. gada 19. decembrim jāinformē tiesībsardze par veiktajiem vai plānotajiem pasākumiem sniegto rekomendāciju izpildē, norādot to izpildes termiņus.
Tiesībsardze atklājusi, ka konstatētās nepilnības nav atsevišķi gadījumi, bet gan sistemātiski pārkāpumi, kas norāda uz vāju iekšējo darba organizāciju, nepietiekamu profesionālo kapacitāti un vadības uzraudzības trūkumu.
Palkova uzsver, ka situācija "Lejasstrazdos" ir nepieņemama un ilgstoši neatbilst bērnu tiesību aizsardzības standartiem. "Bērniem ir tiesības uz drošu, stabilu un atbalstošu vidi, taču šobrīd viņi tiek pakļauti pastāvīgiem riskiem un nenodrošinātiem pamatpakalpojumiem," saka tiesībsardze.
Viņa arī norāda, ka pašvaldības bezdarbība šajā jomā ir sistemātiska, un tai ir jāseko atbildības izvērtēšanai. "Atzinums ir nosūtīts šodien, lai kompetentās institūcijas beidzot rīkotos un nodrošinātu bērniem tādus apstākļus, kādus paredz likums," informē Palkova.
Palkova TV3 raidījumā "900 sekundes" iepriekš paudusi viedokli, ka šajā iestādē problēmas ir "saknē". Viņa atzina, ka mulsina fakts, ka pēc tik daudzām vizītēm aizvien saglabājas problēmas.
"Man gribas, lai LM tomēr tam pievēršas. Tas nav normāli, ka divus gadus mēs braucam, risinām un iesakām," viņa pauda, neizslēdzot vēršanos tiesā, ja tuvākajā laikā nesekos konkrēti soļi situācijas risināšanai.
"Es ļoti gribētu, lai līdz Ziemassvētkiem pieliekam punktu šim jautājumam," viņa teica.
Jau vēstīts, ka Palkova, Tiesībsarga biroja bērnu tiesību eksperti, kā arī LM un Bērnu aizsardzības centra pārstāvji 16. oktobrī veica pārbaudes vizītē Dobeles novada ģimenes atbalsta centrā "Lejasstrazdi", kur atkal atklāja vairākus pārkāpumus, pavēstīja Tiesībsarga birojā.
Vizītē tika konstatēts, ka vairāki centra bērni regulāri neapmeklē skolu, darbinieki nezina ne to, kas ir viņu vadība, ne arī to, kā rīkoties, ja bērnam ir acīmredzamas veselības problēmas.
Savukārt bērna likumiskā pārstāve, kas ir Dobeles sociālā dienesta vadītāja, nebija sazvanāma. Šī brīža centra vadītājas pienākumus pilda Dobeles novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece.
Ziņots arī, ka LM solījusi turpināt konstruktīvu sadarbību ar ģimenes atbalsta centru "Lejasstrazdi", lai kopīgi atrastu risinājumus konstatēto nepilnību novēršanai un pakalpojumu kvalitātes celšanai.