Vēstule, kas aizkustina! Tūrists no ASV kafejnīcai Alojā atsūta aizmirsto dzeramnaudu un atklāj pārsteidzošu ģimenes stāstu
Alojas kafejnīca "Mieriņš" saņēmusi aizkustinošu sūtījumu no Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV) – kāds apmeklētājs, kurš viesojies pilsētā, lai apskatītu mātes dzimto pusi, pa pastu atsūtījis dzeramnaudu, ko aizmirsis atstāt.
Vēstule, kas datēta ar 2025. gada 30. oktobri un sūtīta no ASV, satur pateicības vārdus un 20 eiro banknoti. Kungs raksta, ka 25. oktobrī kopā ar sievu pusdienojis kafejnīcā, taču aizmirsis atstāt dzeramnaudu, tādēļ nolēmis kļūdu labot ar pasta sūtījumu, uzteicot "brīnišķīgo ēdienu un viesmīlību".
Vēstulē atklājas arī emocionāls ģimenes stāsts un simboliska datumu sakritība. "Šī bija mana pirmā reize Alojā, es gribēju redzēt vietu, kur dzimusi mana māte," raksta sūtītājs. Viņš norāda, ka māte un viņas ģimene Alojā dzīvojusi līdz 1944. gada 25. oktobrim, kad kara dēļ bijuši spiesti doties bēgļu gaitās. Zīmīgi, ka kungs Aloju apmeklējis tieši 25. oktobrī – datumā, kad viņa ģimene pirms 81 gada pameta mājas.
Publiskotais stāsts sociālajos tīklos izpelnījies plašu atsaucību un pozitīvus komentārus. "Ļoti sirsnīgi," raksta Maruta, savukārt Dzintars situāciju raksturojis kā "ģeniālu reklāmu". Arī citi apmeklētāji, piemēram, Renāte, pievienojušies uzslavām par ēdienu un apkalpošanu.
Savukārt kafejnīcas ierakstā, cerot, ka šis vēstījums sasniegs vēstules autoru, teikts: "Mums ir patiess gods, ka mūsu kafejnīca kļuva par nelielu daļu no Jūsu pirmā ceļojuma Alojā! Šādas vēstules mums atgādina kādēļ darām to ko darām - lai cilvēkiem radītu siltumu, mieru un patiesu viesmīlību.Būsim priecīgi kādreiz tikties atkal. Lai Jūs vienmēr pavada labas atmiņas par Aloju un Latviju."