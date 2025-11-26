Saldus novada traģiskās avārijas izmeklētāji: visticamāk, četri pasažieri izsviesti no kūleņojoša auto
Saistībā ar traģisko avāriju Saldus novada Kursīšos, kur pirmdien bojā gāja trīs cilvēki, 360TV Ziņas noskaidroja, ka “Opel” automašīna aizkūleņojusi pa lauku ap pustrijiem dienā, kad ārā vēl bijis gaišs. Kā lēš satiksmes negadījuma izmeklētājs, ceļa apstākļi tobrīd bijuši apmierinoši.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informēja, ka ap plkst. 14.30 tika saņemts izsaukums uz ceļu satiksmes negadījumu Saldus novadā. Notikuma vietā glābēji konstatēja, ka vieglā automašīna nobraukusi no ceļa un apkritusi uz sāniem, blakus automašīnai atradās četri cilvēki, bet viens cilvēks bija iespiests transportlīdzeklī. Izmantojot hidrauliskos instrumentus, cilvēks tika atbrīvots. Divus cietušos glābēji nogādāja līdz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta automašīnai, bet trim cilvēkiem Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki konstatēja nāvi.
Kas licis šoferim nobraukt no ceļa, pagaidām nav zināms. Diemžēl, trīs no automašīnā sēdošajiem avārijā miruši – viņi visi izsviesti no kūleņojošā auto. Arī vienu no ievainotajiem glābēji atraduši līdzās automobilim, bet vēl viens bijis iespiests automašīnas salonā un atbrīvots ar hidraulisko instrumentu palīdzību.
Nepamatotā bravūra, ka “es tagad nesprādzēšos, es te baigi droši braukšu” ir absolūti nepamatota. Arī paši krutākie čaļi aiziet bojā šādā veidā. Var gadīties visādi – cilvēks var būt ļoti liels meistars braukšanā, auto vadīšanā un tā tālāk, bet būs apstākļi, kad šī vadāmība var tikt zaudēta, kad var nobraukt no ceļa, un tajā brīdī ir jāpaļaujas uz automašīnas drošības sistēmām. Ja mēs to nedarām, tādā gadījumā mēs redzam, ļoti uzskatāmi redzam šīs sekas,” par avāriju skarbi izsakās CSDD Smago ceļu satiksmes negadījumu izmeklēšanas eksperts Oskars Irbītis.
Šobrīd Valsts policijā ierosināts kriminālprocess un nozīmētas ekspertīzes. Pēc šī negadījuma Latvijā šogad ceļu satiksmes negadījumos gājuši bojā jau 107 cilvēki.