Novembrī Daugmalē notiks militārās mācības
Informējam, no šī gada 27. līdz 30. novembrim, Daugmales pagastā Zemessardzes 17. kaujas atbalsta bataljons organizēs militārās mācības “Skabarga 2025” diennakts gaišajā un tumšajā laikā.
Mācību laikā notiks pārvietošanās pa koplietošanas ceļiem ar militāro transportu un karavīru pārvietošanās pa apvidu, tiks ievēroti visi saistošie noteikumi un normatīvie akti, kā arī netiks nodarīts kaitējums dabai. Tiks izmantoti imitācijas līdzekļi. Šie līdzekļi var radīt paaugstinātu troksni, gaismas efektus vai dūmus, kas ir paredzēti taktisko situāciju atdarināšanai un nerada reālus apdraudējumus apkārtējai videi vai iedzīvotājiem. Pārvietošanās maršruti tiks plānoti tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu ikdienas satiksmi un ikdienas saimniecisko darbību.
Iedzīvotāji tiek aicināti neuztraukties, redzot arī karavīru pārvietošanos ārpus militārajiem poligoniem un vienību izvietojumiem. Iedzīvotāju dzīvība, veselība un privātīpašums netiks apdraudēti. Vajadzības gadījumā par mācību norises laikiem un teritorijām tiks sniegta papildu informācija vietējos informācijas kanālos, un ceļu satiksmes organizētāji nodrošinās skaidrus norādījumus drošai pārvietošanai mācību laikā.