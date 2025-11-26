“Ziemeļblāzmā” aicina uz tradicionālajiem bērnu dziedāšanas svētkiem “Mīlestības diena Latvijai” - koncertuzvedumu “Mūsu mīļvārdiņi”
Lai sniegtu mazajiem bērniņiem iespēju uzstāties uz lielās skatuves un lielas publikas priekšā jau no mazotnes, šo sestdien norisināsies Rīgas interešu izglītības un kultūras iestāžu pirmsskolas un sākumskolas vecuma grupu vokālo ansambļu kolektīvu dziedāšanas svētki “Mīlestības diena Latvijai” - koncertuzvedums “Mūsu mīļvārdiņi”. Uz bērnu dziedāšanas svētkiem tiek aicināts ikviens apmeklētājs, kurš vēlas sajust mīļuma pilnu atmosfēru!
Gaisā virmo mīlestība. Atkal un jau. Mīlestība kam, kur, kuram vai kad? Bērniem. Tagad. Ir pienācis laiks domāt par tradicionālo pasākumu, kurš katru gadu notiek vēlā rudens pusē Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” - “Mīlestības diena Latvijai”, un ieplānot tā apmeklēšanu.
Šogad koncertā izskanēs Mairitas Bičukas dziesmas bērniem. Pasākuma nosaukumā - “Mūsu mīļvārdiņi” - jau pateikts viss - tiks dziedāts par to, kas mums dārgs. Ar savu dziedāšanu šī gada pasākumā, klātesošos priecēs 11 Rīgas interešu izglītības un kultūras iestāžu bērnu vokālie ansambļi un studijas ar 14 grupām - Mārītes, Laimīte, Bella, Pīlādzītis, Poppy, Nāriņa, Muzikālais moments, Knīpas un knauķi, Tonika, Kantilēna grupas “Smash”, “Sempre” un “Fresco”, meiteņu kora “Rīga” pirmsskolas un sākumskolas vecuma grupas.
2025. gada bērnu dziedāšanas svētki “Mīlestības diena Latvijai” - koncertuzvedums “Mūsu mīļvārdiņi” - norisināsies 29. novembrī plkst. 12.00 Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ziemeļrīgas kultūras apvienības Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, Ziemeļblāzmas ielā 36, Rīgā.
Aicinām rezervēt 29. novembra pusdienlaiku, ņemt līdzi arī savus bērnus vai mazbērnus un apmeklēt mīļuma pilnos dziedāšanas svētkus! Uz tikšanos svētkos, kuros apliecināsim mīlestību savai zemei - Latvijai!
Ieeja pasākumā ir bez maksas!
Pasākumu organizē Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs, ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu.