Mākslas baudītāji dodas uz Jauno Rīgas teātri, kur pirmizrādi piedzīvo Alvja Hermaņa iestudējums "Ābeļziedi upē". FOTO

Jaunajā Rīgas teātrī otrdien pirmizrādi piedzīvoja režisora Alvja Hermaņa iestudējums "Ābeļziedi upē", kas veidots kā turpinājums Aivara Freimaņa 1974. gada filmai "Ābols upē".
Spēlfilmā "Ābols upē" režisors Freimanis un operators Dāvis Sīmanis savienoja dokumentālās un aktierfilmas veidošanas paņēmienus. Filma stāsta par Zaķusalu - "veco laiku" dzīves modeļa saliņu strauji augošās urbānās Rīgas vidū. Kad Zaķusalā tiek nolemts būvēt televīzijas kompleksu, visi salas iemītnieki tiek pārvietoti uz Rīgas dzīvokļiem, un Zaķusalas dzīve tika nošķūrēta ar buldozeriem.
Izrāde "Ābeļziedi upē" ir veidota, klausoties Zaķusalas kādreizējo iedzīvotāju atmiņās un skatoties senajās fotogrāfijās. Iestudējuma darbība norisināsies mūsdienās. Lomas iestudējumā atveido Ivars Kalniņš un Agate Krista.
Iestudējuma autori ir Margarita Zieda un Hermanis, režiju un scenogrāfiju veidojis Hermanis, gaismu mākslinieks ir Lauris Johansons, fotogrāfs ir Jānis Deinats, video dizainu veidojis Mārtiņš Grauds.