Latvijas dalība Eiropas Kosmosa aģentūrā radījusi 13,4 miljonu eiro pienesumu ekonomikā
Latvijas dalība Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) programmās kopš 2020. gada nodrošinājusi kopējo iekšzemes kopprodukta (IKP) pienesumu 13,4 miljonu eiro apmērā, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pasūtītais ekonomiskās ietekmes novērtējums.
9,4 miljoni eiro bijis tiešais pienesums no projektu darbības, 1,8 miljoni eiro - piegādes ķēžu efekts, bet vēl 2,2 miljoni eiro - iedzīvotāju patēriņa radītā ekonomiskā aktivitāte. Katrs EKA programmās ieguldītais eiro rada 1,4 eiro kopējo pienesumu Latvijas ekonomikā, lēš ministrija.
Laikā no 2021. līdz 2025. gada jūnijam Latvijas organizācijām EKA programmās piešķirti 12,1 miljoni eiro, ar kura atbalstu īstenoti 73 projekti. Vairāk nekā 80% līdzekļu novirzīti pētniecībai un attīstībai, veicinot jaunu tehnoloģiju un inovāciju izstrādi.
EKA aktivitātes Latvijā līdz šim nodrošinājušas aptuveni 185 darba gadus - no tiem 115 tieši īstenotajos projektos un vēl 70 gadus piegādes ķēdēs un saistītajās nozarēs. Aprēķini liecina, ka katri 100 tiešie darba gadi rada ap 160 darba gadiem Latvijas ekonomikā.
Nozarē strādājošo kvalifikācija ir salīdzinoši augsta - 58% nozares darbinieku ir maģistra vai doktora grāds.
Vienlaikus līdz 2025. gada jūlijam Latvijas uzņēmumi bija ieguvuši komerclīgumus 15 miljonu eiro apmērā ārpus EKA. Tas apliecina nozares starptautisko konkurētspēju un izaugsmes potenciālu, vērtē IZM.
Novērtējumu veicis ekonomikas analīzes un konsultācijas uzņēmums "Oxford Economics".
Latvija kopš 2020. gada ir EKA asociētā dalībvalsts. Par valsts dalību EKA ir atbildīga IZM, kas koordinē Latvijas kosmosa politiku un starptautisko sadarbību šajā jomā. Ministrija turpina darbu, lai nodrošinātu Latvijas aktīvu līdzdalību nākamajā EKA sadarbības periodā 2027.-2034. gadā.