Strupišs neapmierināts ar premjeres komunikāciju par budžetu un Augstākās tiesas prioritāšu ignorēšanu
Augstākās tiesas (AT) priekšsēdētājs Aigars Strupišs nav apmierināts ar Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) komunikāciju par nākamā gada budžeta prioritātēm un AT pieprasījumu neietveršanu budžetā.
Strupišs intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" stāstīja, ka, uzzinot, ka AT prioritātes, tostarp tās, kas saistītas ar drošību, netiek apstiprinātas, tika pieprasīts Siliņas skaidrojums, tomēr tas saņemts netika.
Budžeta likumprojekts nodots Saeimai bez AT prioritātēm, kur diskusija arī izpalikusi, jo dokumentos netika ietverts AT papildu budžeta pieprasījums. Pie premjeres pēc skaidrojuma vērsās arī parlamenta Juridiskais birojs. Strupišs bijis pārsteigts, ka uz Juridiskā biroja vēstuli premjere atbildējusi.
"Mēs uz savu pieprasījumu trīs nedēļas atpakaļ atbildi nesaņēmām, bet tad, kad Juridiskā komisija nosūta pieprasījumu, tad tā saņem atbildi, un mēs esam kā otrais adresāts. Pats dīvainākais ir, ka par to uzzinām no medijiem, tikai pēc kā saņemta vēstule. Ja tas ir veids, kā viena valsts varas institūcija komunicē ar otru varas institūciju, tad mums tas nav pieņemami," uzsvēra AT priekšsēdētājs. Viņš sagaida, ka valsts varas institūcijas var komunicēt tieši, tomēr tā nenotiekot.
Strupišs apgalvoja, ka darba kontekstā ar Siliņu viņš nav ticies nevienu reizi, lai gan piedāvājis iespējas tikties.
Kā ziņots, AT ir neizpratnē par Ministru kabineta (MK) attieksmi un retoriku, izplatot publiskajā telpā informāciju par AT it kā pārliekajām prasībām, prasot papildu finansējumu izvirzītajām drošības prioritātēm, aģentūrai LETA pauda tiesā.
Pēc AT paustā, tādu retoriku esot izplatījusi Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).
Kā uzsver AT, Ministru kabinets atbildē uz Saeimas Juridiskās komisijas pieprasījumu norāda, ka šī budžeta projekta sagatavošanas process bija atšķirīgs no iepriekšējiem gadiem, ņemot vērā saspringto ārējo ģeopolitisko situāciju. AT vērš uzmanību, ka budžeta projekta sagatavošanas kārtība ir noteikta normatīvajos aktos un nav pielāgojama katrai situācijai, neveicot attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos.
"AT nedzīvo atrauti no Latvijas valsts un sabiedrības," uzsver tiesā, papildinot, ka tiesā izprot un atbalsta drošības un aizsardzības prioritāti valsts budžetā, un solidarizējas ar citām nozarēm, kam nāksies samazināt savas līdzšinējās darbības iespējas un, iespējams, attīstību. Tāpēc arī saprot un respektē, ka ne tiesnešu, ne tiesas darbinieku, tai skaitā tiesnešu palīgu atlīdzībai 2026. gadā netiks papildus piešķirts finansējums, norādīja AT.