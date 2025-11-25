Dzērumos kļūst arvien gaišāks
Dzērumos pabeigta jauna ielu apgaismojuma izbūve autoceļa V27 posmā no dārzkopības kooperatīva “Aviators 1” līdz novada administratīvajai robežai.
Turpinot uzlabot ielu apgaismojumu Ķekavas novadā un gājēju drošību, Dzērumos pabeigta apgaismojuma izbūve uz V27 posma no dk “Aviators 1” līdz novada robežai.
Apgaismots ~500 metru ceļa posms; kopējās izmaksas ar dokumentāciju – 47 000 eiro. Darbi ir daļa no ilgtermiņa apgaismojuma programmas Dzērumos, kas īstenota vairākos etapos.
2025. gada sākumā V27–Egles–C044 posmā izbūvēta 1000 m kabeļa līnija un uzstādīti 28 balsti ar LED gaismekļiem; izmaksas – 62 350 eiro, uzlabojot vietējo drošību. 2024. gadā noslēgta pirmā kārta: izgaismots 1200 m un uzstādīti 34 LED balsti; kopējās izmaksas – 79 867 eiro.
Apgaismojums Dzērumos attīstās pakāpeniski, balstoties uz vajadzībām un ilgtspēju. Katrs posms stiprina satiksmes drošību, dzīves kvalitāti un infrastruktūras pieejamību. Pašvaldība turpinās paplašināšanu arī citviet, kur tas visvairāk nepieciešams, nodrošinot vienmērīgu, ilgtspējīgu attīstību.