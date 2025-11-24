Ķekavas novadā pieejams līdzfinansējums patvertnes izveidei daudzdzīvokļu mājās
Ķekavas novada dome ir noteikusi, kādā kārtībā daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu patvertnes izveidei savas mājas pagrabstāvā.
Ķekavas novada dome ar saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2024 “Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība vietās, kur patverties, izveidei daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā” ir noteikusi, kādā kārtībā daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu patvertnes izveidei savas mājas pagrabstāvā. Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu patvertnes izveidei pagrabstāvā, lai mazinātu iespējamo ietekmi no sprādziena triecienviļņa, šķembām, siltumstarojuma vai radioaktīvā piesārņojuma.
Līdzfinansējumu var saņemt mājas pārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopība, kas pieņēmusi lēmumu par dalību projektā un nodrošina patvertnes publisku pieejamību.**
Atbalstāmi konkrēti darbi un aprīkojums: metāla ieejas durvis vai vispārceltnieciskie darbi, LED apgaismojums ar akumulatoriem, biotualetes, sēdvietas, pirmās palīdzības aptieciņas, dūmu detektori, CO₂ mērītāji.
Galvenie pieteikuma nosacījumi:
- mājai ir pagrabstāvs vai cokolstāvs, kurā tehniski iespējams izveidot patvertni;
- pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums;
- veikta pagrabstāva apsekošana un sagatavota tāme;
- patvertne ārkārtas situācijā nodrošināta pieejama 24 stundu laikā.
Pieteikšanās
- Aizpildiet pieteikumu.
- Pievienojiet dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma kopiju, apsekošanas aktu un tāmi.
Izveidojot drošības infrastruktūru daudzdzīvokļu mājās, mēs kopā paaugstinām iedzīvotāju drošību ārkārtas situācijās, stiprinām sabiedrisko drošību un veicinām atbildīgu sadarbību starp pašvaldību un māju kopībām.